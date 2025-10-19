'Flow Br' pega en las plataformas con toda la onda de Hernán MC

Hernán MC , quien en el DNI figura como Hernán Echegaray, está causando sensación en las plataformas digitales con el lanzamiento de su último videoclip, "Flow Br". Con tan solo 24 años, este joven artista oriundo del Barrio Los Troperos de Santa Lucía , está cumpliendo su sueño de vivir la música intensamente, un camino que inició hace más de una década.

Un distinto El sorpresivo regalo que recibió la China Suárez de Mauro Icardi: "Llegar a casa y ..."

Hijo de Eduardo Echegaray y Miriam Jarry , Hernán MC encontró en la música su verdadera vocación, un camino por el que se ha mantenido firme desde su adolescencia. "Yo empecé en la música a los 13 años y fue en lo único que me enfoqué en mi vida" , relató.

image

Sus inicios fueron genuinos y muy ligados a su entorno: "Arranqué en el barrio, con los pibes, siempre 'freestaleando', largando frases. Yo grababa en ese momento las canciones con mi celular y después se las pasaba a todos los chicos del barrio".

"Después surgió la idea de armar mi canal de YouTube y al poco tiempo, en el 2017, grabé mi primera canción ya de una manera más profesional, por decirlo de alguna manera", explicó sobre su transición de la grabación casera a estudios.

Del trap a otros géneros

Aunque sus primeros pasos estuvieron marcados por el rap, Hernán MC ha sabido evolucionar y adaptarse a los nuevos sonidos urbanos. "Yo en un primer momento me dedicaba al rap y ahora estoy volcado en todo lo que es reggaetón y RKT", comentó.

Embed - Hernan MC - Flow Brr (Prod.Mindz)

La aparición de "Flow Br", un tema cuya letra es completamente de su autoría y cuyo video fue estrenado el pasado 18 de septiembre, lo tiene disfrutando de un gran momento personal y artístico. "Lo grabamos algunas tomas en La Laja, en Albardón, y también en Groovestore. La verdad es que está pegando muy bien entre los pibes. He recibido muy buenas vibras", afirmó con la voz repleta de felicidad.

El talento de Hernán MC no solo se limita a las plataformas digitales; también ha tenido la oportunidad de medirse en escenarios importantes, llegando a pisar el mismo de figuras de renombre internacional: "He tenido algunas presentaciones y en una de ellas fui telonero de XXL Irione, Fili Wey y El Melli”.

Mirando hacia el futuro, el artista sanjuanino le pone un toque de misterio y emoción al hablar de sus próximos proyectos, anticipando una parada que podría llevar su carrera a otro nivel. "Solo puedo decir que se viene una colaboración con un grande y que si Dios quiere se concretará el año que viene", deslizó.

Más allá de la fama y los ‘likes’, Hernán MC no olvida el pilar fundamental que lo sostiene: su círculo íntimo. "Mi familia y mis amigos están orgullosos de mí porque sinceramente es un gran paso que estoy dando en la música, es un sueño que voy disfrutando y cumpliendo día a día. La música es lo que más me gusta y de lo que me gustaría vivir", concluyó este firme presente del género urbano sanjuanino.

Un gran mimo

Midel, un referente del trap y el quinto escalón, le dedicó un cariñoso consejo a Hernán MC que el propio artista santaluceño compartió en su cuenta de Instagram.