domingo 19 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Talento nuestro

'Flow Br' pega en las plataformas con toda la onda de Hernán MC

El artista santaluceño vive un gran momento tras la aparición de un material por el que no para de recibir el reconocimiento y el cariño de los fans de los géneros urbanos en San Juan. Un repaso por su vida, dónde lo pilla el presente y un ‘misterioso’ futuro

Por Jorge Balmaceda Bucci
Hernán MC, durante la grabación del video Flow Br en La Laja, Albardón.

Hernán MC, durante la grabación del video 'Flow Br' en La Laja, Albardón.

Hernán MC, quien en el DNI figura como Hernán Echegaray, está causando sensación en las plataformas digitales con el lanzamiento de su último videoclip, "Flow Br". Con tan solo 24 años, este joven artista oriundo del Barrio Los Troperos de Santa Lucía, está cumpliendo su sueño de vivir la música intensamente, un camino que inició hace más de una década.

Lee además
la emotiva despedida de mey scapola a su hijo mariano castro: la tristeza es enorme
Redes

La emotiva despedida de Mey Scápola a su hijo Mariano Castro: "La tristeza es enorme"
Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a encontrarse en Turquía.
Un distinto

El sorpresivo regalo que recibió la China Suárez de Mauro Icardi: "Llegar a casa y ..."

Hijo de Eduardo Echegaray y Miriam Jarry, Hernán MC encontró en la música su verdadera vocación, un camino por el que se ha mantenido firme desde su adolescencia. "Yo empecé en la música a los 13 años y fue en lo único que me enfoqué en mi vida", relató.

image

Sus inicios fueron genuinos y muy ligados a su entorno: "Arranqué en el barrio, con los pibes, siempre 'freestaleando', largando frases. Yo grababa en ese momento las canciones con mi celular y después se las pasaba a todos los chicos del barrio".

"Después surgió la idea de armar mi canal de YouTube y al poco tiempo, en el 2017, grabé mi primera canción ya de una manera más profesional, por decirlo de alguna manera", explicó sobre su transición de la grabación casera a estudios.

Del trap a otros géneros

Aunque sus primeros pasos estuvieron marcados por el rap, Hernán MC ha sabido evolucionar y adaptarse a los nuevos sonidos urbanos. "Yo en un primer momento me dedicaba al rap y ahora estoy volcado en todo lo que es reggaetón y RKT", comentó.

Embed - Hernan MC - Flow Brr (Prod.Mindz)

La aparición de "Flow Br", un tema cuya letra es completamente de su autoría y cuyo video fue estrenado el pasado 18 de septiembre, lo tiene disfrutando de un gran momento personal y artístico. "Lo grabamos algunas tomas en La Laja, en Albardón, y también en Groovestore. La verdad es que está pegando muy bien entre los pibes. He recibido muy buenas vibras", afirmó con la voz repleta de felicidad.

El talento de Hernán MC no solo se limita a las plataformas digitales; también ha tenido la oportunidad de medirse en escenarios importantes, llegando a pisar el mismo de figuras de renombre internacional: "He tenido algunas presentaciones y en una de ellas fui telonero de XXL Irione, Fili Wey y El Melli”.

Mirando hacia el futuro, el artista sanjuanino le pone un toque de misterio y emoción al hablar de sus próximos proyectos, anticipando una parada que podría llevar su carrera a otro nivel. "Solo puedo decir que se viene una colaboración con un grande y que si Dios quiere se concretará el año que viene", deslizó.

Más allá de la fama y los likes’, Hernán MC no olvida el pilar fundamental que lo sostiene: su círculo íntimo. "Mi familia y mis amigos están orgullosos de mí porque sinceramente es un gran paso que estoy dando en la música, es un sueño que voy disfrutando y cumpliendo día a día. La música es lo que más me gusta y de lo que me gustaría vivir", concluyó este firme presente del género urbano sanjuanino.

Un gran mimo

Midel, un referente del trap y el quinto escalón, le dedicó un cariñoso consejo a Hernán MC que el propio artista santaluceño compartió en su cuenta de Instagram.

Embed - Hernan Echegaray on Instagram: "Recibí Un Consejo De @midelssj Un Referente Del Trap y Un Competidor Del Quinto Escalón, Vio El Vídeo De Flow Brr y Le Gusto Gracias Por Esa Hermosa Palabras Hermano, Valoro Todo Lo Que Decís Reyyy Casa:@foalsproducciones #trapmusic #quintoescalon #midel #fypppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #viral"

Temas
Seguí leyendo

Nico Vázquez reveló cuando sintió "algo diferente" por Dai Fernández

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina deberá aprender a leer y escribir tras su accidente vial

Cuatro excelentes películas de distintos géneros en las que las madres son protagonistas

Así detuvieron a Joel Ojeda de "Gran Hermano" tras un allanamiento en su casa: las fotos

Yanina Latorre se despide de LAM tras una década al aire: "Cumplí un ciclo"

Bombachas con vello púbico: el insólito lanzamiento de Kim Kardashian que se agotó en menos de 24 horas

La esposa de Maxi López rompió el silencio apuntó contra Wanda Nara y MasterChef

Llega el debut de los Martín Fierro de Streaming: cuándo será y por dónde se emitirá

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la emotiva despedida de mey scapola a su hijo mariano castro: la tristeza es enorme
Redes

La emotiva despedida de Mey Scápola a su hijo Mariano Castro: "La tristeza es enorme"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años
En Capital

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación
Imprudencia

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación

En detalle, cómo funcionan los juicios de nulidad eclesiástica de matrimonio que permiten, incluso, volver a casarse por Iglesia. 
Proceso poco conocido

¿Sabías que se puede declarar la nulidad del matrimonio por Iglesia en San Juan?, los pasos y detalles

Cruce de candidatos en la Peatonal: hubo abrazos y regalos incluidos
Campaña

Cruce de candidatos en la Peatonal: hubo abrazos y regalos incluidos

Te Puede Interesar

El vital y de creciente demanda servicio de electricidad en todo San Juan es controlado por el EPRE. 
Control

Las cuantiosas últimas multas que aplicó el EPRE a las empresas de luz en San Juan y por qué fallas las sancionó

Por Miriam Walter
Madres en lucha, mujeres en lucha. Todas, por voluntad propia, le ponen el rostro a una batalla silenciosa que no es solo contra el consumo problemático, es por la vida y la posibilidad de volver a empezar.
De la oscuridad a la esperanza

Madres en lucha: la batalla silenciosa por recuperarse y volver a casa con sus hijos

Un colectivo atropelló a un ciclista que pasó en rojo: tuvo que ser hospitalizado
En un cruce de Santa Lucía

Un colectivo atropelló a un ciclista que pasó en rojo: tuvo que ser hospitalizado

Un puntito imperceptible y un diagnóstico que cambió la vida: María, un testimonio del cáncer de mama video
En primera persona

Un "puntito imperceptible" y un diagnóstico que cambió la vida: María, un testimonio del cáncer de mama

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación
Imprudencia

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación