viernes 17 de octubre 2025

Servicio

Paso a paso, cómo comprar las entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025

Después de conocerse los precios de los distintos tickets disponibles, quedó habilitada la venta online. Mirá cómo realizarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo comprar las entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025 de modo online.

Cómo comprar las entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025 de modo online.

image

Una vez allí, se accederá a la portada de la Fiesta Nacional del Sol 2025 en la que se puede observar el line up y el detalle de la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito del Banco San Juan en tres cuotas sin interés.

image
image

Luego de ver toda la información, se debe elegir entre dos opciones: la Feria + Velódromo o Feria + Velódromo + Estadio.

Según el seleccionado se debe hacer click en la opción "Compre aquí".

image

De ese modo se accede al calendario en el que se debe elegir entre las fechas jueves 20, viernes 21 o sábado 22.

image

En el caso del Velódromo y hacer click en el ticket virtual

image

Luego no queda más que seleccionar las entradas, la cantidad y hacer click en "agregar al carrito".

image

En el caso de haber seleccionado la opción de compra para el Estadio, en el que se desarrollarán los espectáculos musicales, previo a este paso hay que elegir la ubicación.

image

Los precios para disfrutar los recitales en el Estadio San Juan del Bicentenario varían según la ubicación: $ 10.000 popular norte y sur, $25.000 campo (de pie), $30.000 platea alta y $ 35.000 platea baja (numerada). Todas las entradas incluyen el acceso a la Feria y al show del Velódromo. Las entradas sin acceso al estadio podrán adquirirse a $ 5000. Los Menores de seis (6) años solamente ingresan gratis a la feria y al velódromo.

Cabe recordar que las entradas para ser parte de “San Juan, Mi Tierra Querida” podrán empezar a comprarse de modo presencial el próximo 5 de noviembre, en las boleterías del Teatro del Bicentenario.

Entradas para jubilados y personas con discapacidad

Los jubilados podrán acceder a entradas gratuitas para disfrutar de la FNS (con acceso a feria, velódromo y tribuna popular en el Estadio San Juan del Bicentenario). Para eso, estarán disponibles 1000 tickets para cada jornada, los cuales se podrán retirar por boletería del Teatro del Bicentenario a partir del miércoles 5 de noviembre de 9 a 19 hs.

Una vez agotado el cupo, los jubilados tendrán la posibilidad de adquirir estas entradas con un descuento del 50%.

Cabe mencionar que todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la feria y al show del velódromo simplemente presentando su carnet.

Grilla general por día

Jueves 20 de noviembre

  • La Banda de Carlitos y Euge Quevedo
  • Q´Lokura
  • Sabroso

Viernes 21 de noviembre

  • Estelares
  • Ciro y Los Persas

Sábado 22 de noviembre

  • Soledad
  • Emanero
  • Nicki Nicole
