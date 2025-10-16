¿Cristiano Ronaldo, figura del Federal A? El insólito detalle de las entradas de la final que se volvió viral

El próximo domingo 19 de octubre no solo es el Día de la Madre, sino que también se jugará la gran final del Federal A en Buenos Aires. Atlético Rafaela y Ciudad de Bolívar medirán fuerzas buscando un lugar en Primera División, pero la noticia no es la final ni los equipos que la disputarán, sino las entradas que comenzaron a circular, donde un detalle no pasó desapercibido. Aparece Cristiano Ronaldo en los tickets que llegaron al club santafecino.

Fútbol Con 11 equipos sanjuaninos, arranca el Regional Amateur: cruce, fechas y árbitros de la primera fecha

De acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, los tickets fueron enviados por AFA a Atlético Rafaela para que se vendieran al público desde el miércoles. En las mismas se observan dos detalles llamativos. Por un lado, se lee “Campeonato de Primera División”, cuando en realidad es la final del Federal A, otro tipo de torneo.

Por el otro, y el más viral, es la figura de Cristiano Ronaldo, jugador de Al-Nassr F. C, detrás del logo de la AFA.

image

Desde el club reconocieron que solo recibieron las entradas, sin saber desde cuándo datan como también de dónde surgieron, pero solicitaron el cambio por los tickets tradicionales, aunque ya se vendieron más de 1.500.

Las entradas que recibió Bolivar también despertaron polémica. Sucede que a diferencia de las del club santafecino, no se señala ni a que torneo pertenecen ni hay figura impresa.

image

Los hinchas no dejaron pasar estos detalles y rápidamente las compartieron en redes sociales, volviéndose viral.

Cuándo, dónde y cómo se juega la final del Federal A

La gran final tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre, desde las 16, en el Estadio Único de San Nicolás, con 5.000 hinchas de cada club (hay 4.000 populares y mil plateas para cada uno). La modalidad de la definición es a partido único, sin ventaja deportiva de ningún tipo: en caso de empate en los 90 minutos, habrá penales.

El ganador de este encuentro sube a la Primera Nacional de forma directa, mientras que el perdedor clasifica a la cuarta fase (cuartos de final) de la Révalida, con ventaja deportiva, por el segundo ascenso.