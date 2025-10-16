¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas

"San Juan, mi tierra querida", la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

El Gobierno de San Juan informó el comienzo de la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025 , bajo el lema “San Juan, Mi Tierra Querida”. Los tickets pueden adquirirse de forma virtual a través de la plataforma Autoentrada ( clic aquí ) desde las 13 horas de este jueves 16 de octubre.

Popular Norte y Sur: $10.000

Campo (de pie): $25.000

Platea alta: $30.000

Platea baja (numerada): $35.000

Todas estas opciones incluyen el acceso a la Feria y al show del Velódromo. Además, habrá una entrada general de $5.000 para quienes deseen asistir únicamente a la Feria y al espectáculo del Velódromo.

La venta presencial se habilitará a partir del 5 de noviembre en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19 horas.

Las entradas podrán adquirirse con tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco San Juan, en hasta tres cuotas sin interés, y cada persona podrá comprar un máximo de cinco tickets.

Entradas especiales para jubilados y personas con discapacidad

El Gobierno provincial dispuso 1.000 entradas gratuitas por jornada para jubilados, que permitirán el acceso a la feria, al velódromo y a la tribuna popular del estadio. Se podrán retirar desde el 5 de noviembre en el Teatro del Bicentenario. Una vez agotado el cupo, los jubilados podrán adquirir los tickets con un 50% de descuento.

En cuanto a la accesibilidad, se destinarán 108 lugares en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas que utilizan silla de ruedas, además de 100 localidades en tribunas populares para otras discapacidades debidamente acreditadas. Estas entradas podrán retirarse presentando el carnet correspondiente, también desde el 5 de noviembre.

Asimismo, todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la feria y al show del Velódromo mostrando su carnet.

Grilla artística por día

Jueves 20 de noviembre

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo

Q´Lokura

Sabroso

Viernes 21 de noviembre

Estelares

Ciro y Los Persas

Sábado 22 de noviembre