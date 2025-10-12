Estos son los artistas sanjuaninos seleccionados que formarán parte de la Fiesta Nacional del Sol 2026

La Fiesta Nacional del Sol “San Juan, Mi tierra querida” está en la cuenta regresiva y de a poco se van conociendo detalles en torno a las sorpresas y actividades que tendrá esta nueva edición. En ese contexto, durante el viernes por la tarde comenzó a circular el listado de los artistas que realizaron el casting y fueron elegidos para ser parte del espectáculo central que se montará en el Velódromo Vicente Chancay, como también en los distintos números itinerantes que llenarán de vida el Estado del Bicentenario.

Este año hubo récord de inscriptos. Fueron más de 1000 los sanjuaninos que aspiraron por un lugar en la fiesta más importante de San Juan. De ese total, se seleccionaron 300 bailarines para el show central, y 80 artistas para los equipos itinerantes .

Como era de esperarse, las expectativas y ansias se hicieron sentir entre los artistas sanjuaninos, quienes en cuanto tuvieron contacto con el listado de los seleccionados, rápidamente comenzaron a compartirlo entre distintos grupos de WhatsApp.

A partir de este momento comienza el montaje del espectáculo que buscará centrar el show en la identidad de ser sanjuanino. La dirección artística del show del Velódromo estará a cargo de Belén Montilla, quien estará acompañada por Julia De Nardi y Cristian González, quienes conforman el equipo de coreógrafos que participan del espectáculo.

El listado completo de los artistitas seleccionados para la FNS 2026