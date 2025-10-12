Casa Cuna inició una nueva colecta solidaria para ayudar a dos niños sanjuaninos

Por medio de un flayers que compartieron en sus redes sociales, Casa Cuna inició una colecta solidaria para ayudar a dos pequeños de la institución que necesitan leches medicamentosas . Debido a los costos y las condiciones económicas en las que se encuentran sus familias es que desde la asociación apelan a la colaboración de la comunidad sanjuanina.

De acuerdo a la información que circula, en esta oportunidad están necesitando leche “Confort” y “Pepti Junior He” , ambas de la marca Nutrilon. Desde la asociación indicaron que quienes deseen donar las leches de las líneas que están necesitando, se pueden comunicar con Casa Cuna por medio de las redes sociales para coordinar la búsqueda del alimento en polvo.

Además, destacaron que también reciben aportes económicos para cubrir el costo de las leches (que suele ser bastante elevado) por medio del alias “Casacuna.sanjuan”, dejando en claro que no hay otro alias o similar que esté recibiendo las colaboraciones de la asociación.

Desde Casa Cuna han enfatizado que cada donación, sin importar su tamaño, puede hacer una gran diferencia en la vida de estos pequeños que enfrentan complejas situaciones médicas. Además, recordaron que es fundamental realizar las aportaciones por los canales oficiales para asegurar la transparencia en la campaña.