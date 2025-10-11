sábado 11 de octubre 2025

Importante

Alertaron modificaciones en el tránsito por la jornada fierrera en El Zonda

Este domingo 12 de octubre se implementarán medidas excepcionales, informó el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, informó que este domingo 12 de octubre se implementarán medidas excepcionales de tránsito debido a la presencia del TC 2000 y del Zonal Cuyano en el autódromo El Zonda "Eduardo Copello". La coordinación estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad y la Policía de San Juan.

Según indicaron, entre las 11 y las 17 horas, quienes deseen trasladarse desde Zonda hacia la ciudad, o viceversa, deberán utilizar exclusivamente la ruta 60 que conecta Ullum con Zonda, con el fin de ordenar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los asistentes.

Además, se aclaró que para llegar al autódromo será posible hacerlo por avenida Libertador o por avenida Ignacio de la Roza, evitando otras rutas que podrían generar congestión o riesgos.

Desde el Ministerio destacaron la importancia de respetar estas indicaciones para asegurar una jornada segura tanto para los espectadores como para los participantes de la competencia automovilística, que promete atraer a miles de fanáticos del automovilismo a la provincia.

