Alertaron modificaciones en el tránsito por la jornada fierrera en El Zonda

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, informó que este domingo 12 de octubre se implementarán medidas excepcionales de tránsito debido a la presencia del TC 2000 y del Zonal Cuyano en el autódromo El Zonda "Eduardo Copello" . La coordinación estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad y la Policía de San Juan.

Según indicaron, entre las 11 y las 17 horas, quienes deseen trasladarse desde Zonda hacia la ciudad, o viceversa, deberán utilizar exclusivamente la ruta 60 que conecta Ullum con Zonda, con el fin de ordenar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los asistentes.

Además, se aclaró que para llegar al autódromo será posible hacerlo por avenida Libertador o por avenida Ignacio de la Roza, evitando otras rutas que podrían generar congestión o riesgos.

Desde el Ministerio destacaron la importancia de respetar estas indicaciones para asegurar una jornada segura tanto para los espectadores como para los participantes de la competencia automovilística, que promete atraer a miles de fanáticos del automovilismo a la provincia.