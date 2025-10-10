viernes 10 de octubre 2025

Visita de lujo

Luciana Aymar llega a San Juan para inspirar en el FNS Forum 2025

La leyenda del hockey argentino compartirá su historia de esfuerzo y superación en una jornada que también contará con Sofía Contreras y Beltrán Briones, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan se prepara para vivir otra Fiesta Nacional del Sol distinta. El miércoles 19 de noviembre, el Centro de Convenciones será escenario del FNS Forum 2025, el encuentro que reúne ideas, talento y oportunidades bajo el paraguas de la tradicional celebración sanjuanina.

Entre las figuras que subirán al escenario, Luciana Aymar se destaca como símbolo de disciplina, pasión y superación. La histórica jugadora de hockey compartirá su recorrido deportivo -que incluye ser elegida ocho veces como la Mejor Jugadora del Mundo, más los títulos cosechados con Las Leonas- y personal, mostrando cómo la constancia y el trabajo en equipo pueden abrir caminos más allá del deporte.

Junto a ella estarán Beltrán Briones, empresario y creador de contenidos, quien ofrecerá una mirada fresca sobre el trabajo, la inversión y el futuro; y Sofía Contreras, autora de Pasa a la acción y cofundadora de Chicas en Tecnología, que llevará al público una perspectiva sobre liderazgo joven, innovación y propósito. Reconocida por el Foro Económico Mundial y la Universidad de Georgetown, representa la energía de quienes deciden actuar para transformar su entorno.

Más que un ciclo de charlas, el FNS Forum será un punto de encuentro entre quienes sueñan con cambiar algo y quienes ya comenzaron a hacerlo. Una invitación a inspirarse, repensarse y salir con nuevas ganas de crear. La entrada será libre y gratuita.

Las inscripciones se abrirán próximamente; para más información, se recomienda seguir las redes oficiales del FNS Forum 2025.

