viernes 10 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Emoción a flor de piel

"Es volver al lugar que marcó mi carrera": Henry Martin regresa al mítico autódromo El Zonda

El expiloto regresó desde España para la reapertura del circuito, acompañado por el Ford Escort azul y blanco con el que se consagró campeón del TC2000 en 1997. Entre emociones, recuerdos y la expectativa del público, el sanjuanino se prepara para un momento histórico en su provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-09 at 20.36.12

Tras seis años lejos de su tierra, Henry Martin vuelve a pisar el circuito que marcó su carrera. Junto a él estará el Ford Escort azul y blanco número 58, restaurado cuidadosamente por amigos y apasionados del automovilismo local. Su regreso no solo celebra una máquina histórica, sino también la reapertura de El Zonda, que este año cumple 58 años de vida.

Lee además
el zonda va a estar abierto muchos anos mas: se presento el fin de semana fierrero, con el tc2000 y zonal cuyano, en el mitico autodromo
Máxima expectativa

"El Zonda va a estar abierto muchos años más": se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo
henry martin y su auto campeon azul y blanco: el historico reencuentro que se vivira en el zonda
Momentazo

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

“Son muchas estas sensaciones. No es solo el autódromo, es volver a San Juan después de 6 años, encontrarme con mi familia, mis amigos… si bien hay un contacto permanente, no es lo mismo venir y estar en vivo”, explicó Henry a Tiempo de San Juan. Entre risas, agregó: “No, recién me bajo del avión, me han traído directo para acá y, bueno, así que de acá me tengo que ir volando a verla a mi mamá porque si no me va a retar y me va a sacar un tirón de oreja”.

Confirmó además que hará todo lo posible para que su madre lo acompañe al circuito: “Sí, sí. Me ha pedido que quiere ir, así que bueno, vamos a hacer lo posible para que el domingo me acompañe”.

Aunque se retiró oficialmente en 2015, el piloto mantiene un vínculo con las pistas. “Después en Portugal di un par de vueltas con un Porsche en el 22, creo, en el 23, pero ya no estoy totalmente entrenado para estar arriba en una carrera”, relató. Sobre la expectativa del público y las condiciones del auto, comentó: “Bueno, ojalá. Tengo entendido que el auto no va a estar en condiciones de rodar, me parece, porque se terminó muy sobre la hora, pero bueno, vamos a estar ahí con él”.

El regreso también generó repercusión en redes sociales. “Sí, vi un poco... explotado el teléfono, pero sí, emocionado. Me gusta, qué sé yo. Uno siempre se ha brindado a la gente. La gente de San Juan siempre se ha portado muy bien conmigo, me han seguido mucho y hay una linda relación, público-piloto, así que contento”, dijo Henry.

Sobre la carrera y algún favorito, se mostró sincero: “Ahí me pillaste porque no estoy viendo las carreras, no sé cómo viene la mano, así que bueno, ojalá que a Fabi (Flaqué) le vaya bien, que pueda disfrutar del fin de semana, que el auto le funcione y sin duda él va a hacer un buen trabajo. Así que bueno, vamos a estar hinchando por él”.

Temas
Seguí leyendo

Los restos de Miguel Ángel Russo fueron trasladados al cementerio: una bandera de Boca acompañó al cajón

Luciana Aymar llega a San Juan para inspirar en el FNS Forum 2025

Boca mantiene su estructura: Úbeda asumirá tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Flaqué, a horas de girar de nuevo en El Zonda: "Es como andar en bicicleta, no te olvidas de cómo manejar ahí"

El mensaje de Russo que marcó a Emmanuel Mas: "Pedía que disfrutáramos porque la vida se pasa rápido"

San Martín necesita goles y Pipi Romagnoli volvió a convocar al pibe Santi Barrera

Desamparados, en plena estructura: sumó a un delantero y dos volantes para el Regional Amateur

La Reserva de San Martín se quedó con un triunfazo ante Independiente y sueña con la clasificación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
luciana aymar llega a san juan para inspirar en el fns forum 2025
Visita de lujo

Luciana Aymar llega a San Juan para inspirar en el FNS Forum 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito
Delitos contra menores

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave
Solidaridad

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan
Informe especial

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan

Te Puede Interesar

Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades
Paren en Off

Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades

Por Redacción Tiempo de San Juan
En lo que queda de octubre, el cielo sanjuanino ofrecerá desde lluvias de estrellas hasta conjunciones luminosas. La agenda astronómica para no perderse nada. (Imagen: Observatorio Astronómico Félix Aguilar)
Para alzar la vista

De lluvia de estrellas a un triángulo de luces, agendá los espectáculos del cielo sanjuanino en octubre

Secuestran dos motos con motores adulterados en Chimbas y Rivadavia
Investigación

Secuestran dos motos con motores adulterados en Chimbas y Rivadavia

Los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterías?: el panorama que el sector advirtió y los materiales más vendidos en 2025
Relevamiento

Los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterías?: el panorama que el sector advirtió y los materiales más vendidos en 2025

Escapó, pero no llegó lejos: la policía detuvo a un ladrón sanjuanino de bicicletas
Le salió mal

Escapó, pero no llegó lejos: la policía detuvo a un ladrón sanjuanino de bicicletas