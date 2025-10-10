"Es volver al lugar que marcó mi carrera": Henry Martin regresa al mítico autódromo El Zonda

Tras seis años lejos de su tierra, Henry Martin vuelve a pisar el circuito que marcó su carrera. Junto a él estará el Ford Escort azul y blanco número 58, restaurado cuidadosamente por amigos y apasionados del automovilismo local. Su regreso no solo celebra una máquina histórica, sino también la reapertura de El Zonda, que este año cumple 58 años de vida.

“Son muchas estas sensaciones. No es solo el autódromo, es volver a San Juan después de 6 años, encontrarme con mi familia, mis amigos… si bien hay un contacto permanente, no es lo mismo venir y estar en vivo”, explicó Henry a Tiempo de San Juan. Entre risas, agregó: “No, recién me bajo del avión, me han traído directo para acá y, bueno, así que de acá me tengo que ir volando a verla a mi mamá porque si no me va a retar y me va a sacar un tirón de oreja”.

Confirmó además que hará todo lo posible para que su madre lo acompañe al circuito: “Sí, sí. Me ha pedido que quiere ir, así que bueno, vamos a hacer lo posible para que el domingo me acompañe”.

Aunque se retiró oficialmente en 2015, el piloto mantiene un vínculo con las pistas. “Después en Portugal di un par de vueltas con un Porsche en el 22, creo, en el 23, pero ya no estoy totalmente entrenado para estar arriba en una carrera”, relató. Sobre la expectativa del público y las condiciones del auto, comentó: “Bueno, ojalá. Tengo entendido que el auto no va a estar en condiciones de rodar, me parece, porque se terminó muy sobre la hora, pero bueno, vamos a estar ahí con él”.

El regreso también generó repercusión en redes sociales. “Sí, vi un poco... explotado el teléfono, pero sí, emocionado. Me gusta, qué sé yo. Uno siempre se ha brindado a la gente. La gente de San Juan siempre se ha portado muy bien conmigo, me han seguido mucho y hay una linda relación, público-piloto, así que contento”, dijo Henry.

Sobre la carrera y algún favorito, se mostró sincero: “Ahí me pillaste porque no estoy viendo las carreras, no sé cómo viene la mano, así que bueno, ojalá que a Fabi (Flaqué) le vaya bien, que pueda disfrutar del fin de semana, que el auto le funcione y sin duda él va a hacer un buen trabajo. Así que bueno, vamos a estar hinchando por él”.