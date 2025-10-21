Cuándo terminan las clases en San Juan.

Con la cuenta regresiva hacia fin de año ya en marcha, el Ministerio de Educación de San Juan confirmó el cronograma de finalización de clases como parte del ciclo lectivo 2025. La fecha de finalización varía según el nivel educativo, pero en todos los casos se busca asegurar los 190 días de clase obligatorios establecidos a nivel nacional.

Oficial Vuelos, hotelería y comida: los beneficios para los turistas que visiten la Fiesta Nacional del Sol 2025

Invitación Una propuesta para mirar el cielo desde la Casa de Sarmiento

El calendario establece que las clases terminarán entre el 12 y el 22 de diciembre, aunque en el caso del nivel superior, el receso comenzará incluso antes.

Las fechas de finalización de clases, nivel por nivel

- Nivel Inicial, Primaria y Educación Especial (tanto estatal como privada): el último día de clases será el viernes 12 de diciembre.

- Secundaria Orientada y Artística, así como escuelas Técnicas, Agrotécnicas y de Capacitación Laboral y Profesional: cerrarán el ciclo el viernes 19 de diciembre.

- Educación No Formal (privada): también finaliza el 19 de diciembre.

- Educación Superior (instituciones estatales y privadas): finaliza antes que los demás niveles, el viernes 21 de noviembre.

Así, entre el 12 y el 22 de diciembre, miles de estudiantes en San Juan cerrarán un nuevo año de aprendizajes, para dar paso a las vacaciones de verano.