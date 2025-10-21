Nova y Gin Toxic se lucieron en la 5ta fecha de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino

La 5ta fecha de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino se llevó a cabo entre el 15 y 17 de octubre en las canchas de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar, donde los equipos demostraron gran nivel y competitividad.
La quinta jornada de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino se disputó del 15 al 17 de octubre en las canchas de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar. Aquí, los resultados de los encuentros en las distintas zonas.
Zona A:
Nottingham Miedo 3 – 0 Inter
Nova 6 – 3 Picante de Pollo
Redul Bull 1 – 4 Aston
Zona B:
Deportes 0 – 0 Bienestar
Adovitas 0 – 2 Celtic
Adove 2 – 6 Gin Toxic
Con estos resultados, los equipos comienzan a perfilar la pelea por los puestos de clasificación, dejando en claro que la competencia se mantiene intensa en ambas zonas.
Los partidos se caracterizaron por buen juego colectivo y goles destacados, y las jugadoras aprovecharon la oportunidad para sumar experiencia y mejorar su rendimiento de cara a las próximas fechas.