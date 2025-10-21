Nova y Gin Toxic se lucieron en la 5ta fecha de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino

La 5ta fecha de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino se llevó a cabo entre el 15 y 17 de octubre en las canchas de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar , donde los equipos demostraron gran nivel y competitividad.

Mercado de pases Un gigante europeo busca al "Colo" Barco: cuánto recibiría Boca si se concreta la venta millonaria

En El Palomar Nottingham Miedo deslumbró con goleada 13-0 y marcó la 4ta fecha del Clausura femenino

Nottingham Miedo 3 – 0 Inter

Nova 6 – 3 Picante de Pollo

Redul Bull 1 – 4 Aston

Zona B:

Deportes 0 – 0 Bienestar

Adovitas 0 – 2 Celtic

Adove 2 – 6 Gin Toxic

Con estos resultados, los equipos comienzan a perfilar la pelea por los puestos de clasificación, dejando en claro que la competencia se mantiene intensa en ambas zonas.

Los partidos se caracterizaron por buen juego colectivo y goles destacados, y las jugadoras aprovecharon la oportunidad para sumar experiencia y mejorar su rendimiento de cara a las próximas fechas.

Así quedó la tabla de posiciones:

10

Las goleadoras de la Liga:

11

Lo que se viene: