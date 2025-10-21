martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Edición 2025

Nova y Gin Toxic se lucieron en la 5ta fecha de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino

La quinta jornada de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino se disputó del 15 al 17 de octubre en las canchas de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar. Aquí, los resultados de los encuentros en las distintas zonas.

Por Florencia García
WhatsApp Image 2025-10-21 at 10.58.58 AM
10
11
12

La 5ta fecha de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino se llevó a cabo entre el 15 y 17 de octubre en las canchas de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar, donde los equipos demostraron gran nivel y competitividad.

Lee además
nottingham miedo deslumbro con goleada 13-0 y marco la 4ta fecha del clausura femenino
En El Palomar

Nottingham Miedo deslumbró con goleada 13-0 y marcó la 4ta fecha del Clausura femenino
un gigante europeo busca al colo barco: cuanto recibiria boca si se concreta la venta millonaria
Mercado de pases

Un gigante europeo busca al "Colo" Barco: cuánto recibiría Boca si se concreta la venta millonaria

Zona A:

  • Nottingham Miedo 3 – 0 Inter

  • Nova 6 – 3 Picante de Pollo

  • Redul Bull 1 – 4 Aston

Zona B:

  • Deportes 0 – 0 Bienestar

  • Adovitas 0 – 2 Celtic

  • Adove 2 – 6 Gin Toxic

Con estos resultados, los equipos comienzan a perfilar la pelea por los puestos de clasificación, dejando en claro que la competencia se mantiene intensa en ambas zonas.

Los partidos se caracterizaron por buen juego colectivo y goles destacados, y las jugadoras aprovecharon la oportunidad para sumar experiencia y mejorar su rendimiento de cara a las próximas fechas.

Así quedó la tabla de posiciones:

10

Las goleadoras de la Liga:

11

Lo que se viene:

12

Temas
Seguí leyendo

La sanjuanina Maribel Aguirre ganó el Tour Femenino Internacional de Uruguay

River, el primer rival de UPCN en su regreso a la Liga Argentina

Un hincha perdió su celular en la tribuna de Desamparados y pide ayuda para encontrarlo: tiene recuerdos de su madre

En la previa del clásico y al borde del descenso, Godoy Cruz echó a su técnico

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

El árbitro del polémico audio fue parado por la Liga Sanjuanina y también por el Consejo Federal

"A prepararse para el clásico": el motivador mensaje de un jugador verdinegro

La Marareciclón tuvo su gran edición en el Parque de Mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
river, el primer rival de upcn en su regreso a la liga argentina
Vóley

River, el primer rival de UPCN en su regreso a la Liga Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Te Puede Interesar

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio
Caso Matías Díaz

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad
Estado presente

En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados
Etapa final

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados

En detalle, cómo será la elección del próximo domingo en la que votará por primera vez en San Juan con el sistema de Boleta Única. 
Info útil

Video: cómo se vota el domingo con la boleta única y qué pasa si alguien marca la opción equivocada