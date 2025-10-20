lunes 20 de octubre 2025

Entonado

"A prepararse para el clásico": el motivador mensaje de un jugador verdinegro

San Martín se quedó con un triunfazo ante Independiente y llega dulce al partido con Godoy Cruz en la próxima fecha. El posteo alentador de un soldado de Romagnoli que ilusiona al Pueblo Viejo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El camino no está siendo fácil y San Martín consiguió respirar con el segundo triunfo consecutivo que lo posiciona bien dentro de la lucha por la permanencia. La víctima fue nada más y nada menos que Independiente, uno de los cinco grandes que está sufriendo las consecuencias de los malos resultados. Tomás Fernández fue el héroe de la tarde y el elenco sanjuanino llegará dulce para el duelo con el Tomba. El mensaje motivador de un delantero verdinegro.

Franco Toloza fue el que le estampó la firma al posteo en redes sociales. Detrás del 1-0 hubo desahogo y respiro, teniendo en cuenta que todavía queda el Clásico de Cuyo y dos más: Lanús y Aldosivi. Todos partidos directos y una cacería.

"+3 gran esfuerzo Banda. A prepararse para el Clásico, vamos Verdinegro", escribió el delantero de San Martín tras la victoria frente al Rojo.

Captura de pantalla 2025-10-20 145622

Estos dos triunfos entonan al Verdinegro en la previa al clásico contra Godoy Cruz en Mendoza. Serán dos semanas de preparación, ya que en el medio están las Elecciones Legislativas en el país y el fútbol se parará. Aun así, serán días de preparación porque San Martín desde hace varias semanas está jugando finales. Quedan tres y serán de sufrimiento puro.

