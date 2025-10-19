El uno por uno de San Martín, en un partido contra Independiente que se ganó con garra y corazón

San Martín ganó un partido trascendental ante Independiente. Fue una final y tres puntos muy importantes para el final del campeonato. Faltan tres fechas y en el medio Godoy Cruz, el clásico rival y, ahora, un equipo directo. Aquí el uno x uno de Tiempo de San Juan:

Declaraciones Lo que dejó Romagnoli en conferencia: la importancia de la victoria, el clásico con el Tomba y a "trabajar con tranquilidad"

Con huevo y corazón Triunfazo verdinegro: San Martín hizo temblar al "Diablo" y encendió la esperanza en el Pueblo Viejo

Matías Borgogno (9): Fue crucial con el penal que atajó y seguro en los centros que llovieron en el área. Acumula confianza para el tramo final del campeonato.

Lucas Diarte (7): seguro en defensa. Nunca le atacaron por su banda y si lo hicieron, resolvió tranquilo. En ataque luchó, pero no tuvo tanta proyección como otros partidos.

Luciano Recalde (6): una torre en un partido difícil. Se puso fuerte cuando entró Avalos y le hizo la vida imposible. No estuvo tan seguro cuando se alejaba del área de Borgogno.

Tomás Lecanda (7): rápido y ganando muchas pelotas divididas. Alentó siempre a sus jugadores durante los 90 minutos. Mucha predisposición.

Ayrton Portillo (5): el más flojo en defensa. Abaldo por su lado hizo lo que quiso con él y no pudo contrarrestarlo. En los últimos minutos siguió corriendo dándolo todo.

Diego “Pulpo” González (7): se nota que se afianza cada vez más en su posición. Lucha y gana pelotas cruciales en una zona del campo donde San Martín debe tener a alguien sólido.

Nicolás Watson (8): uno de sus mejores partidos. Luchando todas las pelotas y no dejando en paz a Cabral -cerebro de Independiente-. Lo cansó y tuvo frutos, ya que el ‘10’ del Rojo poco aportó.

Horacio Tijanovich (6): tuvo un trabajo más defensivo que ofensivo. Corrió mucho por su banda pero su esfuerzo se vio más en defensa más que en la ofensiva.

Sebastián “Pulpito” González (6): lo dio todo durante 45 minutos y salió por una sobrecarga. Aportó siempre en el ataque.

Tomás Fernández (9): encontró la seguidilla de minutos que tanto deseaba. Corrió durante mucho tiempo y siempre con un propósito. Hoy fue beneficiado con el gol. Tomás el delantero de los goles importantes.

Ignacio Puch (4): uno de los peores en cancha. No estuvo fresco como en los otros partidos. Tuvo dos, pero las desperdició. Se esperaba más de él.

LOS QUE ENTRARON EN SAN MARTÍN

Santiago Barrera: el sanjuanino entró por Ignacio Puch y luchó todas la que pudo en lo más alto. No le quedó ninguna frente al arco para definir.

Juan Cavallaro: entró en lugar del “Pulpito” y si bien no tuvo su misma intensidad, fue el que generó prácticamente la jugada del gol. Espectacular pase a Tomás Fernández, que definió de lujo para el 1-0. Ayudó mucho en defensa.

Rodrigo Cáseres: JUGÓ POCO

Sebastián Jaurena: JUGÓ POCO

Santiago Salle: JUGÓ POCO