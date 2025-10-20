lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A todo o nada

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

Al campeonato Clausura no le queda mucho y hay tres complicados para pelearla hasta la última jugada. Las finales que tendrá Sarmiento y Aldosivi, sus rivales más directos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jugadores

La pelea por el descenso está cada vez más pareja a falta de tres fechas para el final del Clausura en la Liga Profesional (los playoffs no cuentan para esas tablas) y son tres los equipos que más complicados están en los promedios: San Martín, Aldosivi y Sarmiento de Junín.

Lee además
triunfazo verdinegro: san martin hizo temblar al diablo y encendio la esperanza en el pueblo viejo
Con huevo y corazón

Triunfazo verdinegro: San Martín hizo temblar al "Diablo" y encendió la esperanza en el Pueblo Viejo
el uno por uno de san martin, en un partido contra independiente que se gano con garra y corazon
Tarde soñada

El uno por uno de San Martín, en un partido contra Independiente que se ganó con garra y corazón

Los tres ya jugaron (el Tiburón y el Verde perdieron) y en este momento el conjunto de Mar del Plata está descendiendo por ser el último en la tabla de los promedios. No obstante, como también es el que ocupa el último lugar en la anual, el segundo que bajaría de categoría es el elenco sanjuanino, penúltimo en el acumulado del 2025.

Pero todavía cuentan con posibilidades de salvarse en ambas clasificaciones. En la tabla anual está todo muy parejo: Aldosivi (24), San Martín (26), Godoy Cruz (27), Talleres (27), Gimnasia (29), Newell's y Sarmiento (30).

En cambio, en los promedios la lucha se resume a solo tres equipos y la situación es más apremiante, sobre todo para Sarmiento, ya que los otros dividen por menos partidos. El único que depende de sí mismo es San Martín.

-San Martín tiene que ganar los 9 puntos en juego y se salvará. No obstante, de mínima tiene que sacar 6.

-Aldosivi está obligado a sumar 7 de 9.

Si ninguno de los dos consigue esas unidades, el peor de los dos bajará a la Primera Nacional y el otro luchará en la tabla anual por no descender.

¿Qué le queda a cada equipo que pelea el descenso en la tabla anual?

Instituto - 33 puntos (jugará ante Riestra, Rosario Central, Sarmiento, Talleres)

Unión - 31 puntos (jugará ante Defensa, Newell's, Barracas y Belgrano)

Atl. Tucumán - 31 puntos (jugará ante San Lorenzo, Independiente, Godoy Cruz y Lanús)

Banfield - 31 puntos (jugará ante Lanús, Aldosivi y Central Córdoba)

Sarmiento - 30 puntos (jugará ante Platense, Instituto y San Lorenzo)

Newell's - 30 puntos (jugará ante Unión, Huracán y Racing)

Gimnasia - 29 puntos (jugará ante River, Vélez y Platense)

Talleres - 27 puntos (jugará ante Velez, Platense y Instituto)

Godoy Cruz - 27 puntos (enfrentará a San Martín SJ, Atl. Tucumán y Riestra)

San Martín - 26 puntos (enfrentará a Godoy Cruz, Lanús y Aldosivi)

Aldosivi - 24 puntos (jugará ante Independiente Rivadavia, Banfield y San Martín)

Temas
Seguí leyendo

"A prepararse para el clásico": el motivador mensaje de un jugador verdinegro

Lo que dijo Romagnoli en conferencia: la importancia de la victoria, el clásico con el Tomba y a "trabajar con tranquilidad"

Confirmaron el árbitro que dirigirá a San Martín en la 'final' frente a Independiente

Otro miembro de la barrabrava de San Martín arregló condena y quedó en libertad

San Martín, cada partido una final: Aldosivi es el otro complicado y el duelo con el Tomba podría ser decisivo

Festejos verdinegros: la intimidad del vestuario tras el triunfazo de San Martín ante San Lorenzo

El árbitro del polémico audio fue parado por la Liga Sanjuanina y también por el Consejo Federal

La Marareciclón tuvo su gran edición en el Parque de Mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
rechazo al bullying y a la violencia: el fuerte comunicado de un club sanjuanino de rugby tras la golpiza en patota a un chico de 13 anos
Salvaje agresión

Rechazo al bullying y a la violencia: el fuerte comunicado de un club sanjuanino de rugby tras la golpiza en patota a un chico de 13 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Pensando en 2026, cuáles son las nuevas carreras que llegarán a la Universidad Católica y la UNSJ
Educación

Pensando en 2026, cuáles son las nuevas carreras que llegarán a la Universidad Católica y la UNSJ

Te Puede Interesar

El árbitro del polémico audio fue parado por la Liga Sanjuanina y también por el Consejo Federal
"Vamos a ir por la visita"

El árbitro del polémico audio fue parado por la Liga Sanjuanina y también por el Consejo Federal

Por Carla Acosta
Las ventas por el Día de la Madre en San Juan cayeron un 5% y hubo variaciones en el ticket promedio, según las cámaras comerciales
Relevamiento

Las ventas por el Día de la Madre en San Juan cayeron un 5% y hubo variaciones en el ticket promedio, según las cámaras comerciales

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Rawson

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender
A todo o nada

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

Presencia policial en el barrio Valle Grande, tras el asesinato de Emir Barboza.
Lectura oficial

El Secretario de Seguridad defendió la actuación policial tras los tres homicidios en San Juan