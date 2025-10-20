San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

La pelea por el descenso está cada vez más pareja a falta de tres fechas para el final del Clausura en la Liga Profesional (los playoffs no cuentan para esas tablas) y son tres los equipos que más complicados están en los promedios: San Martín , Aldosivi y Sarmiento de Junín.

Tarde soñada El uno por uno de San Martín, en un partido contra Independiente que se ganó con garra y corazón

Con huevo y corazón

Con huevo y corazón Triunfazo verdinegro: San Martín hizo temblar al "Diablo" y encendió la esperanza en el Pueblo Viejo

Los tres ya jugaron (el Tiburón y el Verde perdieron) y en este momento el conjunto de Mar del Plata está descendiendo por ser el último en la tabla de los promedios. No obstante, como también es el que ocupa el último lugar en la anual, el segundo que bajaría de categoría es el elenco sanjuanino, penúltimo en el acumulado del 2025.

Pero todavía cuentan con posibilidades de salvarse en ambas clasificaciones. En la tabla anual está todo muy parejo: Aldosivi (24), San Martín (26), Godoy Cruz (27), Talleres (27), Gimnasia (29), Newell's y Sarmiento (30).

En cambio, en los promedios la lucha se resume a solo tres equipos y la situación es más apremiante, sobre todo para Sarmiento, ya que los otros dividen por menos partidos. El único que depende de sí mismo es San Martín.

-San Martín tiene que ganar los 9 puntos en juego y se salvará. No obstante, de mínima tiene que sacar 6.

-Aldosivi está obligado a sumar 7 de 9.

Si ninguno de los dos consigue esas unidades, el peor de los dos bajará a la Primera Nacional y el otro luchará en la tabla anual por no descender.

¿Qué le queda a cada equipo que pelea el descenso en la tabla anual?

Instituto - 33 puntos (jugará ante Riestra, Rosario Central, Sarmiento, Talleres)

Unión - 31 puntos (jugará ante Defensa, Newell's, Barracas y Belgrano)

Atl. Tucumán - 31 puntos (jugará ante San Lorenzo, Independiente, Godoy Cruz y Lanús)

Banfield - 31 puntos (jugará ante Lanús, Aldosivi y Central Córdoba)

Sarmiento - 30 puntos (jugará ante Platense, Instituto y San Lorenzo)

Newell's - 30 puntos (jugará ante Unión, Huracán y Racing)

Gimnasia - 29 puntos (jugará ante River, Vélez y Platense)

Talleres - 27 puntos (jugará ante Velez, Platense y Instituto)

Godoy Cruz - 27 puntos (enfrentará a San Martín SJ, Atl. Tucumán y Riestra)

San Martín - 26 puntos (enfrentará a Godoy Cruz, Lanús y Aldosivi)

Aldosivi - 24 puntos (jugará ante Independiente Rivadavia, Banfield y San Martín)