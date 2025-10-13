Otro miembro de la barrabrava de San Martín arregló condena y quedó en libertad

El conflicto entre las facciones internas de la barrabrava de San Martín tuvo otra audiencia en tribunales. En las últimas horas, Facundo Asís , uno de los detenidos tras los violentos enfrentamientos ocurridos en los último meses, fue condenado a seis meses de prisión condicional . Así, recuperó la libertad luego de permanecer con prisión preventiva desde el 7 de octubre.

El acuerdo se concretó en el marco de un juicio abreviado , donde Asís admitió su responsabilidad en una serie de delitos vinculados a los disturbios: tres hechos de amenazas simples , dos hechos de daño y lesiones leves en perjuicio de dos personas.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 13.00.53 Jueza de Garantías Flavia Allende. Ella homologó el acuerdo.

Aunque la pena impuesta es de cumplimiento condicional, el joven deberá cumplir reglas de conducta. Entre ellas, no podrá acercarse a menos de 200 metros de los denunciantes.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 13.00.59 Representantes del MPF de UFI Genérica al mando de Daniela Pringles (centro de la imagen).

El caso de Asís se suma al de otros integrantes de la hinchada que también enfrentan causas penales. Días atrás, Agustín Agüero fue imputado tras ser considerado uno de los cabecillas de los disturbios, mientras que otro de los detenidos logró una probation, comprometiéndose a cumplir tareas comunitarias y mantenerse alejado de los conflictos.

Cabe destacar que esta causa no se ha cerrado, ya que todavía hay varias personas calidad de prófugos o bajo sospecha. Esta investigación está en manos de la fiscal Daniela Pringles, ayudante fiscal Paula Amarfil y el colaborador Rodrigo Herrera de UFI Genérica.