Valenciano y Richet Zapata definirán el campeón de la Superliga Masculina el próximo viernes

Durante el fin de semana del viernes 17 al domingo 19 de octubre 2025, el estadio cubierto Aldo Cantoni fue anfitrión de dos partidos de la serie final de la Superliga Masculina. Valenciano y Richet Zapata son los actuales finalistas del torneo masculino más importante del hockey sobre patines argentino. La llave está igualada y se definirá el próximo viernes.

El primero se disputó el viernes 17, a las 22. El juego fue parejo, con pocas diferencias de uno sobre otro. Valenciano terminó ganando el partido por 4 a 3, con dos goles de Jaime Jeremías Reinoso, uno de Víctor Carrasco y el restante de Nahuel Frías. Los goleadores de Richet fueron Javier Salguero, Lucas Andrada y Jesús Martín. Roberto Montiveros y Esteban Contreras fueron la dupla arbitral.

El segundo encuentro se llevó a cabo el domingo 19, desde las 20 horas. Richet llegó con la obligación de ganar el partido para estirar la serie y lo consiguió. Fue más efectivo en defensa y ataque el viernes, y ganó el juego por 6 a 4. Bautista Romero anotó tres goles, Jesús Martín dos y Lucas Andrada uno solo. Por su lado, Valenciano gritó los dos tantos de Luca Garcés y Jaime Jeremías Reinoso.

El tercer y último partido de la serie definitoria se jugará este viernes 24 de octubre, desde las 22 horas, en el estadio cerrado del Parque de Mayo. El equipo que resulte ganador se proclamará campeón del torneo. Valenciano es el vigente campeón, y defenderá la corona que Richet querrá arrebatarle.

Social San Juan y Bancaria se coronaron campeones nacionales

Este fin de semana también se jugaron las finales de Superliga Femenina y Copa Nacional, la máxima competencia femenina en el país, y la segunda más relevante entre los varones.

La final femenina tuvo un condimento especial. Fue el clásico de Concepción. El Azul de Villa Mallea enfrentó a Social de Villa América. El Decano ganó el primer partido, del jueves 16 a la noche en su cancha, por 5 a 2; y repitió victoria el sábado, en la pista de Concepción, con triunfo por 2 a 0. En el partido consagratorio convirtieron Luciana Penizzotto y Vania Cáceres.

En la segunda serie definitoria, Bancaria venció a su par de Social en los dos partidos. El primero fue el viernes 17 por la noche en cancha de Social. La victoria fue por 3 a 2. En el segundo juego, del domingo 19 en Bancaria, el local ganó 6-3 y consiguió el título.