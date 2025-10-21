Video: intentó estafar a una sanjuanina y terminó "trolleado" en las redes

Una usuaria sanjuanina se convirtió en tendencia en TikTok luego de exponer cómo un presunto estafador intentó engañar a su familia con una historia insólita. La cuenta @jeniipaez1 publicó dos videos en los que se escucha a un hombre -de identidad desconocida- haciéndose pasar por el hijo de una mujer, con el objetivo de pedirle dinero a través de Mercado Pago .

Caso Matías Díaz Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

En las redes Video: apareció un particular "auto chino" en San Juan y se volvió viral

En el primer audio, el sujeto asegura estar internado en el Hospital Marcial Quiroga, donde -según su versión- necesitaba dinero para comprar insumos médicos antes de ser atendido. Entre excusas confusas y frases nerviosas, insiste en que le envíen plata porque “en el hospital no te dan las cosas gratis”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1980733062624276493&partner=&hide_thread=false Videos gentileza: TikTok jeniipaez1 pic.twitter.com/2vzLDdi7bY — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 21, 2025

Pero el supuesto plan se desmoronó cuando la mujer comenzó a sospechar y decidió seguirle el juego. Con ironía y humor, le responde frases que terminan por descolocar al estafador. En un momento, incluso lo “trollea” directamente, burlándose de su historia y dejándolo sin argumentos.

En el segundo video, el mismo hombre vuelve a comunicarse, esta vez pidiendo “una moneda” para comprar “algunas cosas”. La mujer continúa actuando, finge acceder y hasta le promete enviarle más dinero del que pide. Sin embargo, sobre el final lo desenmascara: “Cenando te dije, comiendo pizza y riéndome de vos porque me querés estafar. Y tengo niños chiquititos, así que no sos mi hijo. Andá a hacerle eso a otro, choro...”.

Los clips rápidamente se viralizaron en TikTok, acumulando miles de “me gusta” y cientos de comentarios, muchos de ellos celebrando la reacción de la mujer y advirtiendo sobre este tipo de engaños telefónicos.

Uno de los usuarios comentó: “Ustedes se ríen, pero ese tipo debe haber llamado a 100 personas ese día”.