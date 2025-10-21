martes 21 de octubre 2025

Video: intentó estafar a una sanjuanina y terminó "trolleado" en las redes

Una usuaria de TikTok publicó dos videos en los que se escucha a un hombre -de identidad desconocida- haciéndose pasar por el hijo de una mujer, con el objetivo de pedirle dinero a través de Mercado Pago.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mercado pago estafa san juan video

Una usuaria sanjuanina se convirtió en tendencia en TikTok luego de exponer cómo un presunto estafador intentó engañar a su familia con una historia insólita. La cuenta @jeniipaez1 publicó dos videos en los que se escucha a un hombre -de identidad desconocida- haciéndose pasar por el hijo de una mujer, con el objetivo de pedirle dinero a través de Mercado Pago.

En el primer audio, el sujeto asegura estar internado en el Hospital Marcial Quiroga, donde -según su versión- necesitaba dinero para comprar insumos médicos antes de ser atendido. Entre excusas confusas y frases nerviosas, insiste en que le envíen plata porque “en el hospital no te dan las cosas gratis”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1980733062624276493&partner=&hide_thread=false

Pero el supuesto plan se desmoronó cuando la mujer comenzó a sospechar y decidió seguirle el juego. Con ironía y humor, le responde frases que terminan por descolocar al estafador. En un momento, incluso lo “trollea” directamente, burlándose de su historia y dejándolo sin argumentos.

En el segundo video, el mismo hombre vuelve a comunicarse, esta vez pidiendo “una moneda” para comprar “algunas cosas”. La mujer continúa actuando, finge acceder y hasta le promete enviarle más dinero del que pide. Sin embargo, sobre el final lo desenmascara: “Cenando te dije, comiendo pizza y riéndome de vos porque me querés estafar. Y tengo niños chiquititos, así que no sos mi hijo. Andá a hacerle eso a otro, choro...”.

Los clips rápidamente se viralizaron en TikTok, acumulando miles de “me gusta” y cientos de comentarios, muchos de ellos celebrando la reacción de la mujer y advirtiendo sobre este tipo de engaños telefónicos.

Uno de los usuarios comentó: “Ustedes se ríen, pero ese tipo debe haber llamado a 100 personas ese día”.

