Un curioso video filmado en una ruta de San Juan se volvió viral durante el último fin de semana. El usuario de TikTok @daroalvarez162 se topó con una escena que rápidamente registró, la cual generó comentarios en las redes.

En las imágenes se ve un Peugeot 207 color bordó que llevaba, sobre el techo, lo que parece ser el techo de una sombrilla de paja de gran tamaño. El particular adorno cubría por completo los vidrios traseros, dando al vehículo una apariencia insólita.

El tiktoker acompañó el video con una descripción irónica: “Los autos chinos de San Juan”, y en pocas horas superó los mil “me gusta” y decenas de comentarios. Entre las reacciones, algunos usuarios bromearon con el ingenio sanjuanino, mientras que otros apuntaron a lo insólito de la escena: “Qué exagerado”, escribió uno, entre risas. El video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1980713169522991251&partner=&hide_thread=false Video: apareció un particular "auto chino" en San Juan y se volvió viral



Video gentileza: TikTok daroalvarez162 pic.twitter.com/LJjVwh6rJD — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 21, 2025

Compartí esta nota en redes sociales:









Seguí leyendo