martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Video: apareció un particular "auto chino" en San Juan y se volvió viral

En las imágenes se ve un coche que llevaba, sobre el techo, lo que parece ser el techo de una sombrilla de paja de gran tamaño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un curioso video filmado en una ruta de San Juan se volvió viral durante el último fin de semana. El usuario de TikTok @daroalvarez162 se topó con una escena que rápidamente registró, la cual generó comentarios en las redes.

Lee además
un motociclista sufrio graves heridas tras chocar con un auto
En Sarmiento:

Un motociclista sufrió graves heridas tras chocar con un auto
El auto implicado en un violento robo en la localidad mendocina Chacras de Coria, fue hallado en San Juan y era conducido por el padre de dos sospechosos.
Hallazgo

Encontraron en San Juan un auto usado en un violento robo millonario en Mendoza

En las imágenes se ve un Peugeot 207 color bordó que llevaba, sobre el techo, lo que parece ser el techo de una sombrilla de paja de gran tamaño. El particular adorno cubría por completo los vidrios traseros, dando al vehículo una apariencia insólita.

El tiktoker acompañó el video con una descripción irónica: “Los autos chinos de San Juan”, y en pocas horas superó los mil “me gusta” y decenas de comentarios. Entre las reacciones, algunos usuarios bromearon con el ingenio sanjuanino, mientras que otros apuntaron a lo insólito de la escena: “Qué exagerado”, escribió uno, entre risas.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1980713169522991251&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un motociclista sufrio graves heridas tras chocar con un auto
En Sarmiento:

Un motociclista sufrió graves heridas tras chocar con un auto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Te Puede Interesar

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

La caída de Amazon y de las billeteras virtuales generó caos en San Juan.
Impacto económico

Tras el "lunes negro" para las billeteras virtuales: cómo afectó a comercios y clientes en San Juan

Qué pasa con Donald Trump y las carnicerías de San Juan (foto ilustrativa). 
Intenciones

Cómo impacta en San Juan el anuncio de Trump de comprar más carne argentina