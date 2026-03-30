Salió para ir a trabajar y descubrió que su auto ya no estaba

Un vecino de Chimbas empezó la semana de la peor manera. Este lunes se levantó a primera hora de la mañana para irse a trabajar y se encontró con la amaga sorpresa de que alguien había robado su auto del estacionamiento.

El episodio ocurrió alrededor de las 6 en el sector M del barrio UPCN, en Chimbas. El damnificado fue Enzo Castro , de 34 años, quien radicó la denuncia del robo de su Fiat 147 en la Comisaría 17ma, señalaron fuentes policiales El vehículo es de color blanco, dominio WZX 013, el cual estaba en el playón de los monoblocks.

El denunciante relató que salió de su departamento para abordar su coche y constató que el vehículo ya no estaba. También dijo que, por la distancia, no escuchó ruidos ni advirtió movimientos sospechosos durante la madrugada, contaron allegados al caso.

Según indicaron las fuentes, el rodado no contaba con medidas de seguridad al momento del hecho, lo que habría facilitado el accionar de los delincuentes. A partir de la denuncia, se inició un operativo para dar con el paradero del vehículo sustraído, mientras que la investigación quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, bajo la calificación de robo automotor.