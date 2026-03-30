martes 31 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Robo de automotor

Salió para ir a trabajar y descubrió que su auto ya no estaba

La denuncia fue hecha en la mañana de este lunes en el barrio UPCN, en Chimbas. El dueño dijo que el vehículo no tenía seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativo

Imagen ilustrativo

Un vecino de Chimbas empezó la semana de la peor manera. Este lunes se levantó a primera hora de la mañana para irse a trabajar y se encontró con la amaga sorpresa de que alguien había robado su auto del estacionamiento.

Lee además
Imagen ilustrativa
Robo callejero

Abrieron un auto en Concepción y sustrajeron 10 equipos de comunicaciones de la Agencia de Deporte
Imagen ilustrativa.
Comisaría 25°

Empresario sufrió el robo de una camioneta y una hormigonera en Rivadavia

El episodio ocurrió alrededor de las 6 en el sector M del barrio UPCN, en Chimbas. El damnificado fue Enzo Castro, de 34 años, quien radicó la denuncia del robo de su Fiat 147 en la Comisaría 17ma, señalaron fuentes policiales El vehículo es de color blanco, dominio WZX 013, el cual estaba en el playón de los monoblocks.

El denunciante relató que salió de su departamento para abordar su coche y constató que el vehículo ya no estaba. También dijo que, por la distancia, no escuchó ruidos ni advirtió movimientos sospechosos durante la madrugada, contaron allegados al caso.

Según indicaron las fuentes, el rodado no contaba con medidas de seguridad al momento del hecho, lo que habría facilitado el accionar de los delincuentes. A partir de la denuncia, se inició un operativo para dar con el paradero del vehículo sustraído, mientras que la investigación quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, bajo la calificación de robo automotor.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un empleado de comercio por acosar sexualmente a su vecina adolescente en Santa Lucía

Una pareja paseaba por una plaza de Capital y fue golpeada y asaltada a punta de pistola por una patota

La frase inquietante y cuál es la versión que tomó fuerza sobre el motivo del ataque a un prestamista en Chimbas

Tras la tragedia en Santa Fe, cuáles fueron los últimos hechos que involucran disparos y armas en escuelas de San Juan

Tras un fin de semana con altos índices de alcoholemia, San Juan refuerza los controles para Semana Santa

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes

Detienen a un sujeto por el abuso sexual y el embarazo de una niña de 12 años

Dictaron dos meses de prisión preventiva para el acusado de atacar a ladrillazos a un prestamista en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en pocito: hallan sin vida a una mujer en el canal cespedes
Trágico

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

Paso de Agua Negra. Por primera vez, una autoridad del nuevo gobierno chileno se refirió al proyecto y confirmó que evalúan una alternativa sin túnel, basada en mejorar la conexión vial.
Integración binacional

Primer guiño del nuevo gobierno chileno al Paso de Agua Negra: pavimento sí, túnel no

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe
Flagelo escolar

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero
Luto

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes
Trágico

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes

Te Puede Interesar

Carne: aseguraron que el precio en San Juan bajó un 10% en las últimas semanas
Una buena

Carne: aseguraron que el precio en San Juan bajó un 10% en las últimas semanas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Martes otoñal en San Juan: jornada estable y con temperaturas agradables
Clima

Martes otoñal en San Juan: jornada estable y con temperaturas agradables

Matías Arce, el detenido.
Delito de grooming

Detuvieron a un empleado de comercio por acosar sexualmente a su vecina adolescente en Santa Lucía

En medio del operativo unidad, el PJ mostró músculo en el acto de los 50 años del último golpe militar
Encuentro

En medio del "operativo unidad", el PJ mostró músculo en el acto de los 50 años del último golpe militar

Quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en entrar a la Casa de Gran Hermano.
Votó el supremo

El sanjuanino Franco Poggio quedó afuera de la casa de Gran Hermano