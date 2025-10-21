martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Confiado

El 'Turco' Asad habló en la previa ante San Martín: "Hay que ganar o ganar, no me asusta"

Tras la salida de Ribonetto, la dirigencia se movió rápido y cerró el regreso del DT que dejó huella en el 2010. Lo que dijo antes del clásico cuyano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Godoy Cruz no perdió tiempo tras la salida de Walter Ribonetto y ya tiene nuevo conductor para el sprint final del Torneo Clausura. Y no es uno cualquiera: Omar “el Turco” Asad volvió al banco del Tomba, club que marcó su debut como entrenador allá por el 2010. Lo que dijo antes del clásico.

Lee además
Foto: Prensa Godoy Cruz.
A nada del final

En la previa del clásico y al borde del descenso, Godoy Cruz echó a su técnico
san martin, en la caceria por quedarse en primera: que necesita cada equipo para no descender
A todo o nada

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

La vuelta del Turco no sólo sacudió Mendoza sino que también le devolvió una dosis de esperanza a un plantel que viene golpeado y que tiene por delante tres fechas claves en la lucha por la permanencia. La primera, nada menos que el clásico cuyano ante San Martín, en el Feliciano Gambarte, el próximo 2 de noviembre.

"Me ofrecieron la posibilidad de dirigir, sin llegar a discutir números ni condiciones porque es mi debilidad Godoy Cruz", confesó el DT en diálogo con un medio mendocino. "Marcó mucho mi vida como entrenador porque fue mi primera experiencia", agregó, dejando en claro el lazo que lo une con el club.

El equipo de Leandro Romagnoli, que llega entonado tras ganarle a Independiente, será el primer escollo del nuevo ciclo. El Turco lo sabe: no hay margen de error. "Son tres finales. Primer partido de local en el clásico cuyano, en nuestra cancha. Hay que ganar o ganar ese partido", disparó sin vueltas.

Temas
Seguí leyendo

"A prepararse para el clásico": el motivador mensaje de un jugador verdinegro

Lo que dijo Romagnoli en conferencia: la importancia de la victoria, el clásico con el Tomba y a "trabajar con tranquilidad"

El uno por uno de San Martín, en un partido contra Independiente que se ganó con garra y corazón

Triunfazo verdinegro: San Martín hizo temblar al "Diablo" y encendió la esperanza en el Pueblo Viejo

Confirmaron el árbitro que dirigirá a San Martín en la 'final' frente a Independiente

Otro miembro de la barrabrava de San Martín arregló condena y quedó en libertad

San Martín, cada partido una final: Aldosivi es el otro complicado y el duelo con el Tomba podría ser decisivo

Un jugador de Independiente quedó en el ojo la tormenta por una supuesta fiesta con drogas y alcohol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un reconocido jugador de boca, en problemas: lo denunciaron por causar un choque en una ruta
Video

Un reconocido jugador de Boca, en problemas: lo denunciaron por causar un choque en una ruta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Un sujeto fue detenido en Rawson tras arrebatarle el celular a un joven en plena vía pública.
En Rawson

Un joven caminaba hacia el gimnasio y fue sorprendido por dos sujetos que le robaron el celular

Te Puede Interesar

El Río Jáchal, en el dique Cuesta del Viento. Proponen desalinizar su agua para usarla en la minería del cobre. 
Propuesta hídrica

La solución sanjuanina de la Universidad Católica para el agua de una minera: el Río Jáchal en lugar de traerla del Pacífico

Por Elizabeth Pérez
Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

Un nuevo beneficio para usuarios de la RedTulum les permitirá ahorrar hasta $10.000 mensuales
Transporte de pasajeros

Un nuevo beneficio para usuarios de la RedTulum les permitirá ahorrar hasta $10.000 mensuales

Orrego recorrió la Casa de la Bondad
Solidaridad

Orrego recorrió la Casa de la Bondad