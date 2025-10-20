lunes 20 de octubre 2025

A nada del final

En la previa del clásico y al borde del descenso, Godoy Cruz echó a su técnico

Tras la derrota frente a Lanús, la CD del Tomba decidió ponerle fin al vínculo con Walter Ribonetto, cuando sólo restan tres fechas para el desenlace de la temporada. La zona baja está que arde y el próximo duelo es de cuyanos. Godoy Cruz llega golpeado. Se conoció su reemplazante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Prensa Godoy Cruz.

Foto: Prensa Godoy Cruz.

Godoy Cruz no encuentra el rumbo y este lunes la dirigencia del club tomó una decisión esperada: le rescindieron el contrato a Walter Ribonetto. La caída 2 a 0 ante Lanús dejó al equipo mendocino antepenúltimo en la tabla anual, apenas un punto por encima de San Martín, justamente su próximo rival. La imagen del DT abandonando la cancha antes del final, tras el segundo gol de Lanús, ya había dejado entrever lo que se confirmó en las últimas horas. Ya confirmaron al nuevo entrenador: el 'Turco' Omar Asad.

La comisión directiva del Bodeguero se reunió este mediodía con Ribonetto para informarle que no continuaría en el cargo. El ciclo, corto y sin resultados, se cerró tras once partidos, con apenas una victoria (ante Platense), cuatro empates y seis derrotas. Además, durante su breve gestión, el equipo fue eliminado de la Copa Sudamericana a manos del Atlético Mineiro, lo que terminó de agravar el panorama.

El exentrenador de Talleres y Melgar había asumido el 9 de agosto en reemplazo de Esteban Solari, quien también fue despedido por malos resultados. Ahora, con tres fechas por delante y el descenso respirándole en la nuca, Godoy Cruz abrochó a Omar Asad para que se haga cargo del fierro caliente. El viejo conocido ya dirigió al Tomba en 2010 y dejó un grato recuerdo en su primer paso como DT.

El Turco es la elección del Tomba para hacerse cargo de un equipo golpeado, que necesita reacción urgente para evitar el descenso a la Primera Nacional. Con duelos clave por delante y una tabla apretadísima, Godoy Cruz se juega todo en los próximos partidos.

