lunes 20 de octubre 2025

Un tipazo

El emocionante mensaje de Lionel Scaloni a los pibes de la Sub20 tras perder la final del Mundial

El entrenador del seleccionado mayor utilizó sus redes sociales para hablar sobre el trabajo de los juveniles en el torneo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los chicos de la Selección Argentina Sub20 recibieron un mensaje especial de Lionel Scaloni.

La participación de la selección argentina en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 terminó con el reconocimiento de figuras clave del fútbol nacional. El equipo juvenil se posicionó en la final del certamen gracias a un despliegue de fútbol y tras seis victorias consecutivas, aunque cayó por 2-0 ante Marruecos en el Estadio Nacional. En este contexto, el técnico de la mayor, Lionel Scaloni, expresó en redes sociales su completo respaldo a los jugadores y al cuerpo técnico conducido por Diego Placente.

“Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha… Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. ¡Vamos Argentina!”, publicó el DT campeón del mundo en su cuenta de Instagram. Esta declaración, difundida junto a una imagen del plantel juvenil que compitió en Chile, subrayó no solo el desempeño del equipo, sino también el valor de los esfuerzos colectivos de la estructura técnica y dirigencial.

El mensaje de Scaloni refleja también una continuidad institucional de la AFA en el respaldo a los jóvenes talentos. Desde su llegada al cargo, el entrenador campeón del mundo en Qatar mantuvo una relación fluida con las divisiones juveniles. Anteriormente, el oriundo de Pujato dirigió a la propia Sub 20 y estableció un trabajo coordinado con Bernardo Romeo, director del proyecto, y Pablo Aimar y Walter Samuel, integrantes del equipo principal.

Pero no solo el máximo entrenador brindó apoyo para los chicos. El propio Placente valoró la actuación de sus dirigidos tras el resultado ante Marruecos. “Los chicos hicieron un torneo increíble, no siempre se puede ganar y es importante también aceptar las derrotas. Estoy orgulloso de ellos, por la actitud que tuvieron”, comentó ante los medios. El entrenador remarcó la proyección de estos futbolistas hacia la Selección mayor y pidió sostener el acompañamiento: “Hay que apoyarlos porque están tristes. Todo lo que les diga no lo escuchan. Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Hay que felicitarlos”.

La cadena de apoyos también alcanzó a figuras como Lionel Messi, quien dejó un conmovedor mensaje: “¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”. El posteo fue acompañado por una imagen de la camiseta de la Selección.

El equipo albiceleste, pese a la derrota, conserva un historial destacado en la categoría Sub 20. La Argentina es la selección más laureada de la historia del certamen, con seis títulos obtenidos en las ocho finales disputadas. El primer campeonato se consiguió en Japón 1979 bajo la figura de Diego Maradona. Luego, el ciclo dirigido por José Pekerman sumó nuevos títulos en Qatar 1995 y Malasia 1997. Posteriormente, Javier Saviola y Lionel Messi encabezaron los equipos campeones en Argentina 2001 y Países Bajos 2005. La última consagración fue en Canadá 2007 con Sergio Agüero como referente.

La derrota ante Marruecos, donde Yassir Zabiri fue el goleador del encuentro con un doblete, dejó al conjunto sudamericano con el subcampeonato y la expectativa de futuras generaciones. Tras el partido, el plantel juvenil retornará a sus actividades en los clubes y los próximos compromisos internacionales, mientras las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantienen la mirada puesta en la proyección y sostenimiento de la cantera nacional.

FUENTE: Infobae

