martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este martes

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora resolvió absolver al delantero colombiano de Independiente Rivadavia. La denunciante, su expareja, desistió de continuar con la acusación que había iniciado hace cuatro años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso Sebastián Villa.&nbsp;

Caso Sebastián Villa. 

Sebastián Villa, exdelantero de Boca que actualmente juega para Independiente Rivadavia de Mendoza, fue absuelto por la Justicia en la causa por "abuso sexual con acceso carnal" que tenía en su contra desde 2021 a raíz de una denuncia de su expareja.

Lee además
aparecio el video del festejo de sebastian villa que provoco la furia de todo river
En Mendoza

Apareció el video del festejo de Sebastián Villa que provocó la furia de todo River
brillante actuacion sanjuanina en el mundial de paraciclismo de brasil
Pista

Brillante actuación sanjuanina en el Mundial de Paraciclismo de Brasil

Tanto el fiscal de la causa como la denunciante (Rocío Tamara Doldán) desistieron de continuar con la acusación y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora determinó absolver al futbolista colombiano de 29 años.

Según figura en el fallo, la víctima "resignificó" el episodio que denunció y, a raíz de "la falta de otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación", la Justicia decidió la absolución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/1980699071326097668&partner=&hide_thread=false

"Ampliando respecto a las mismas ya lo he explicado, y creo que Sebastián, también que las mismas en algunas oportunidades contenían prácticas de contenido sexual con cierta intensidad pero en un espacio de placer. Entiendo que él siempre dio por hecho que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente, esto pensando en retrospectiva después de analizar con amplitud los hechos que motivaron la presente investigación. Ambos estábamos inmersos en una relación con rasgos un poco conflictivos por las escenas de celos que recíprocamente nos realizábamos. Él entendió esto así y yo a la vez entendí y pude resignificar lo que pasó", expresó Doldán en la audiencia.

Un informe psicológico, a cargo de la doctora Alicia Cortalezzi, concluyó que su "lenguaje gestual expresa una saludable voluntariedad, transmite un gesto de calma, no sugirieron indicios acerca de que la decisión de la examinada pueda deberse a una eventual presión, ni miedo alguno, ni dependencia económica o emocional".

El fallo de la Justicia explica que Doldán "ya no reside en este país, que a la fecha ha rearmado su vida" y remarca que "el informe acompañado da cuenta que actualmente no se encuentra en situación de vulnerabilidad y su resignificación sobre los acontecimientos puede interpretarse como un acto voluntario y libre de presiones".

De esta manera, Sebastián Villa -quien en 2023 fue condenado a dos años y un mes de prisión por violencia de género en otra investigación de la Justicia- ahora fue absuelto en la causa por abuso sexual que tenía en su contra desde 2021.

Seguí leyendo

Un reconocido jugador de Boca, en problemas: lo denunciaron por causar un choque en una ruta

Valenciano y Richet Zapata definirán el campeón de la Superliga Masculina el próximo viernes

Un gigante europeo busca al "Colo" Barco: cuánto recibiría Boca si se concreta la venta millonaria

La sanjuanina Maribel Aguirre ganó el Tour Femenino Internacional de Uruguay

Nova y Gin Toxic se lucieron en la 5ta fecha de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino

River, el primer rival de UPCN en su regreso a la Liga Argentina

En la previa del clásico y al borde del descenso, Godoy Cruz echó a su técnico

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un gigante europeo busca al colo barco: cuanto recibiria boca si se concreta la venta millonaria
Mercado de pases

Un gigante europeo busca al "Colo" Barco: cuánto recibiría Boca si se concreta la venta millonaria

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Te Puede Interesar

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
La caída de Amazon y de las billeteras virtuales generó caos en San Juan.
Impacto económico

Tras el "lunes negro" para las billeteras virtuales: cómo afectó a comercios y clientes en San Juan

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

Qué pasa con Donald Trump y las carnicerías de San Juan (foto ilustrativa). 
Intenciones

Cómo impacta en San Juan el anuncio de Trump de comprar más carne argentina