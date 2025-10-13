Un motociclista, internado al chocar con un auto en Capital

Este domingo, en horas de la siesta, se produjo un fuerte choque entre un auto y una moto en Capital. El resultado de este siniestro fue el de un herido, un joven de 23 años que iba a bordo de la motocicleta. En el vehículo más grande iban dos hombres oriundos de Mendoza.

El siniestro fue en la esquina de 9 de Julio y Lateral Oeste de Avenida Circunvalación. El automóvil lo hacía por el Lateral de la Avenida de Norte a Sur y la moto por 9 de Julio de Oeste a Este.

El auto Ford Focus era conducido por Arturo Francesconi (47) y era acompañado por Daniel Torres (59). En la moto Keller 150cc iba Kevin Quiroga, de 23 años. Este último fue trasladado al hospital de manera urgente por las heridas que sufrió.

Según testigos, tras producirse el impacto, Quiroga salió expulsado de su moto y cayó de manera muy violenta contra el asfalto.

En el hecho trabajó el ayudante fiscal Adrián Elizondo junto al fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales y personal de la comisaría jurisdiccional.