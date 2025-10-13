lunes 13 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Delitos Especiales

Un motociclista, internado al chocar con un auto en Capital

En el automóvil iban dos hombres oriundos de Mendoza. El test de alcohol des dio negativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-12 at 23.19.44

Este domingo, en horas de la siesta, se produjo un fuerte choque entre un auto y una moto en Capital. El resultado de este siniestro fue el de un herido, un joven de 23 años que iba a bordo de la motocicleta. En el vehículo más grande iban dos hombres oriundos de Mendoza.

Lee además
Eliazar Flores Condori seguirá preso por la doble tragedia en Pocito. Imagen de archivo.
Judiciales

El conductor que provocó la doble tragedia en Ruta 40, Eliazar Flores Condori, seguirá preso
Una de las detenidas por la red narco fue asistida en el Hospital Rawson, donde la sacaron 99 cápsulas de cocaína del sistema digestivo.
Operativo

Cayó una red narco con conexiones en San Juan, Mendoza y Bolivia tras la detención de dos mujeres en Caucete

El siniestro fue en la esquina de 9 de Julio y Lateral Oeste de Avenida Circunvalación. El automóvil lo hacía por el Lateral de la Avenida de Norte a Sur y la moto por 9 de Julio de Oeste a Este.

WhatsApp Image 2025-10-12 at 23.19.43

El auto Ford Focus era conducido por Arturo Francesconi (47) y era acompañado por Daniel Torres (59). En la moto Keller 150cc iba Kevin Quiroga, de 23 años. Este último fue trasladado al hospital de manera urgente por las heridas que sufrió.

Según testigos, tras producirse el impacto, Quiroga salió expulsado de su moto y cayó de manera muy violenta contra el asfalto.

En el hecho trabajó el ayudante fiscal Adrián Elizondo junto al fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales y personal de la comisaría jurisdiccional.

Temas
Seguí leyendo

El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud

El empleado judicial que admitió filtrar información de una banda delictiva renunció a su cargo

Denuncian un supuesto sabotaje en la maquinaria pesada del Parque de Tecnologías Ambientales

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Un menor terminó en el hospital tras un violento choque en el límite de Rawson con Pocito

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Doble femicidio y secuestro en Córdoba: la desesperada búsqueda de Pedro, de cinco años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador

Te Puede Interesar

Vialidad Nacional en San Juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualización del presupuesto
Escenario en recorte

Vialidad Nacional en San Juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualización del presupuesto

Por Miriam Walter
Con el turno de las 10, comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan. Desde adentro, cómo fue el ejercicio.
Prevención

Sonaron las alarmas y comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan: cómo fue, desde adentro

El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud
Rawson

El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud

Una de las detenidas por la red narco fue asistida en el Hospital Rawson, donde la sacaron 99 cápsulas de cocaína del sistema digestivo.
Operativo

Cayó una red narco con conexiones en San Juan, Mendoza y Bolivia tras la detención de dos mujeres en Caucete

Pedro Rodríguez, el candidato caucetero de Provincias Unidas nos muestra su casa: trofeos de tiro, libros y mascotas
Paren en Off

Pedro Rodríguez, el candidato caucetero de Provincias Unidas nos muestra su casa: trofeos de tiro, libros y mascotas