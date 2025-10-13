lunes 13 de octubre 2025

Enojo e incertidumbre

Un colectivo sanjuanino que volvía de Chile se averió en plena Cordillera y los pasajeros quedaron varados

Según indicaron los danmificados a través de las redes, todo comenzó por la tarde del domingo y durante la madrugada de este lunes continuaban sin solución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un colectivo que regresaba a San Juan desde Chile se averió en la cordillera mendocina y los pasajeros quedaron varados. Imagen ilustrativa.

Un colectivo que regresaba a San Juan desde Chile se averió en la cordillera mendocina y los pasajeros quedaron varados. Imagen ilustrativa.

Durante la tarde del domingo, un colectivo sanjuanino que volvía desde Chile sufrió una avería en plena cordillera mendocina, lo que dejó al grupo de pasajeros varado en la montaña. Según contaron en redes sociales, desde la empresa organizadora les aseguraron que enviarían un mecánico desde San Juan para reparar el vehículo; sin embargo, con el paso de las horas, la asistencia no llegaba y, al menos hasta la madrugada de este lunes, seguían en la zona sin una solución definitiva.

Algunos de los afectados indicaron que el contingente regresaba de Viña del Mar tras haber realizado un tour de viaje contratado a una empresa privada. Aproximadamente a las 15:00, el micro en el que viajaban sufrió un desperfecto mecánico en plena montaña, en la zona conocida como Los Caracoles, lo que obligó al grupo a esperar asistencia en condiciones adversas.

La demora en la respuesta por parte de la empresa generó enojo y preocupación entre los pasajeros, especialmente porque entre ellos había niños y personas mayores.

Tras varias horas de espera a la vera de la ruta, el grupo fue finalmente trasladado a un hotel en la zona de Potrerillos, donde pasaron la noche. Sin embargo, al menos hasta las primeras horas de este lunes, aún permanecían allí, a la espera de poder retomar el viaje de regreso a San Juan.

Antecedente

El pasado 28 de septiembre un grupo de 40 sanjuaninos vivieron una situación similar tras viajar en un tour de compras a Chile y permanecer varado en Santiago. En medio del periplo, el contingente pasó incluso casi 24 horas en la vereda de un hotel, a la intemperie y tratando de resguardarse de la lluvia.

image

Todo comenzó cuando el micro en el que viajaban tuvo un desperfecto mecánico y, al llegar tarde al cruce se topó con que el Paso Internacional Cristo Redentor estaba cerrado como consecuencia del mal tiempo.

Los pasajeros debieron pasar varios días en el país vecino hasta que lograron regresar a la provincia.

