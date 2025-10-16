¡El Clásico se quedó en Mendoza! la Reserva de San Martín fue goleado por Godoy Cruz en el predio Coquimbito

Tropezón tremendo en Mendoza. La Reserva de San Martín perdió 3-0 ante Godoy Cruz en el predio Coquimbito y salió de la zona de clasificación. Al Verdinegro le quedan dos partidos claves para cambiar la imagen y volver a entrar entre los mejores.
El equipo sanjuanino no pudo frente al Tomba y perdió 3-0 en el duelo 14 del Torneo Proyección. La derrota lo sacó de la zona de clasificación a falta de dos fechas. Le tocará dar vuelta la página y levantar cabeza frente a Lanús y Ferro.
El equipo sanjuanino no tuvo una buena tarde. Si bien mostró buenos momentos en el arranque, eso se fue perdiendo con el correr de los minutos y el Tomba se encargó de lo demás: manejar el partido, los tiempos y hacer figura a Valenzuela, el arquero del Santo.
Godoy Cruz sacó chapa de local y anotó los dos primeros goles antes del entretiempo, gracias a Montivero, que abrió el marcador a los 33 y dos minutos después, Barrionuevo amplió la ventaja.
En el complemento,. a los 72 minutos, Pesce se encargó de bajarle la persiana al partido y dejar el Clásico de Cuyo en Mendoza.
Con esta derrota, San Martín quedó 9no en la tabla de posiciones y afuera de los que estarían clasificando a la próxima instancia del campeonato de Reserva. Aún quedan dos partidos: Lanús y la última con Ferro.