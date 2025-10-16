jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clásico de Cuyo

¡El Clásico se quedó en Mendoza! la Reserva de San Martín fue goleado por Godoy Cruz en el predio Coquimbito

El equipo sanjuanino no pudo frente al Tomba y perdió 3-0 en el duelo 14 del Torneo Proyección. La derrota lo sacó de la zona de clasificación a falta de dos fechas. Le tocará dar vuelta la página y levantar cabeza frente a Lanús y Ferro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Captura de pantalla 2025-10-16 150115

Tropezón tremendo en Mendoza. La Reserva de San Martín perdió 3-0 ante Godoy Cruz en el predio Coquimbito y salió de la zona de clasificación. Al Verdinegro le quedan dos partidos claves para cambiar la imagen y volver a entrar entre los mejores.

Lee además
Victoria de la Reserva de San Martín.
Torneo Proyección

La Reserva de San Martín se quedó con un triunfazo ante Independiente y sueña con la clasificación
San Martín convocó a Santi Barrera. 
La lista de citados

San Martín necesita goles y Pipi Romagnoli volvió a convocar al pibe Santi Barrera

El equipo sanjuanino no tuvo una buena tarde. Si bien mostró buenos momentos en el arranque, eso se fue perdiendo con el correr de los minutos y el Tomba se encargó de lo demás: manejar el partido, los tiempos y hacer figura a Valenzuela, el arquero del Santo.

Godoy Cruz sacó chapa de local y anotó los dos primeros goles antes del entretiempo, gracias a Montivero, que abrió el marcador a los 33 y dos minutos después, Barrionuevo amplió la ventaja.

En el complemento,. a los 72 minutos, Pesce se encargó de bajarle la persiana al partido y dejar el Clásico de Cuyo en Mendoza.

Con esta derrota, San Martín quedó 9no en la tabla de posiciones y afuera de los que estarían clasificando a la próxima instancia del campeonato de Reserva. Aún quedan dos partidos: Lanús y la última con Ferro.

Captura de pantalla 2025-10-16 173011

Temas
Seguí leyendo

A 21 años del debut de Lionel Messi en el fútbol profesional: zurda mágica, dorsal 30 y una era llena de historia

Jockey quiere recuperarse ante Tacurú en un duelo clave por la clasificación

Conocé los 7 tips saludables que evitan el deterioro cognitivo y la demencia de tu cerebro

Karatecas sanjuaninos se destacaron en el Torneo Regional de Mendoza

El ranking de los futbolistas mejores pagados del 2025: en qué puesto se ubica Messi

La familia de Miguel Ángel Russo esparció sus cenizas en La Bombonera

Piden cadenas de oración por un histórico utilero de Sportivo Desamparados que sufrió un ACV

¿Cristiano Ronaldo, figura del Federal A? El insólito detalle de las entradas de la final que se volvió viral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
piden cadenas de oracion por un historico utilero de sportivo desamparados que sufrio un acv
En las redes

Piden cadenas de oración por un histórico utilero de Sportivo Desamparados que sufrió un ACV

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
Investigación en curso

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad
Villa Seminario

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

Te Puede Interesar

En La Serena y Coquimbo, los precios tientan a los sanjuaninos: cuánto se ahorra en ropa y calzado. video
Tiempo en Chile

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?

Por Elizabeth Pérez
Tras el polémico video del boliche sanjuanino, el repudio de las familias de víctimas de femicidio
Indignación

Tras el polémico video del boliche sanjuanino, el repudio de las familias de víctimas de femicidio

Preocupación por el estado de salud del hombre que sufrió un ACV en un gimnasio de Caucete
En Terapia Intensiva

Preocupación por el estado de salud del hombre que sufrió un ACV en un gimnasio de Caucete

Tras el boom de las bolsas de cemento de 25 kilos, cómo impactaron las ventas en las ferreterías de San Juan
Relevamiento

Tras el boom de las bolsas de cemento de 25 kilos, cómo impactaron las ventas en las ferreterías de San Juan

El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal
Negocios

El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal