En Santa Cruz

Tragedia: murió Agustín Fresco tras caer 40 metros en el Parque Nacional Los Glaciares

El médico, de 36 años, sufrió un accidente mientras realizaba trekking en un mirador. Se montó un operativo de rescate, pero falleció en el acto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Agustín Fresco era hijo de un reconocido médico y hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exjugadora de la Selección Argentina de vóley.

Un trágico accidente en Santa Cruz terminó con la vida del médico Agustín Fresco, de 36 años, luego de caer desde unos 40 metros de altura mientras hacía una caminata en el Parque Nacional Los Glaciares.

Según medios locales, el incidente ocurrió el jueves por la tarde cuando Fresco se encontraba cerca del Mirador Dos Cóndores, tras haber accedido al Mirador del Cerro Torre y continuado por un sendero fuera de la red oficial.

Desde el parque confirmaron que el médico falleció en el acto. Personal del Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional y Parques Nacionales realizaron un operativo de rescate, trasladando el cuerpo al Hospital SAMIC de El Calafate, donde se le practicó la autopsia ordenada por el Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N°1.

Quién era Agustín Fresco

Originario de Chajarí, Entre Ríos, Fresco era hijo de un reconocido médico y hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exjugadora de la Selección Argentina de vóley.

Se formó en medicina en Rosario, especializándose en Clínica Médica y Endocrinología, y trabajó en el Hospital Italiano Centro, el Sanatorio Plaza y, más recientemente, en el equipo de Endocrinología del Sanatorio Aliare.

Apasionado por las actividades al aire libre, Agustín Fresco había realizado trekking en distintos puntos del país, disfrutando de la naturaleza y los deportes de montaña.

