Terrible batahola entre motoqueros y un grupo de trapitos

Un grupo de la famosa banda de motoqueros Hells Angels protagonizó en las últimas horas una batalla campal contra unos trapitos en pleno centro de La Plata .

En Corrientes El jefe de una empresa fue condenado por echar a un empleado por WhatsApp

Al parecer la violenta disputa se desencadenó sobre el bulevar cercano a la sede de la gobernación bonaerense, una zona con varios bares en 51 entre 5 y 6, cuando los cuidacoches empezaron a agredir a uno de los motoqueros , tras lo cual sus compañeros salieron a defenderlo y ahí se desbordó el enfrentamiento.

En la pelea también estuvieron involucrados repartidores de aplicaciones, por lo que el desmadre fue generalizado y solo después de largos minutos los ánimos se fueron calmando y cada grupo se fue por su lado sin que se registraran detenciones ni heridos de consideración.

Este enfrentamiento había tenido una previa, que parecía un hecho aislado generado por algún altercado puntual entre un Hells Angels y varios cuidacoches pero quizás haya sido lo que desencadenó el hecho posterior.

Ese enfrentamiento ocurrió el viernes por la tarde, en la zona de calle 6 entre 48 y 49. Un cruce verbal que terminó con empujones y gritos, y generó tensión en vecinos y comerciantes de la cuadra.

Nunca creí en mi vida estar vivo para poder ver una pelea callejera entre los duros y legendarios Hells Angels yankis y los trapitos del conurbano pic.twitter.com/TpqFtpamFU — Gustavo Libson (@gustlib) October 18, 2025

La atípica presencia de los Hells Angels en La Plata se debe a que están llevando a cabo su encuentro anual, por lo que motoqueros de todo el mundo han venido a Argentina para pasar unos días en comunidad.

Desde el miércoles se los empezó a ver caminando por el centro de la Ciudad de las Diagonales, donde coparon un hotel entero y también plazas en otros, a la espera de congregarse en un predio de Berazategui este fin de semana.

Su presencia era fácilmente detectable ya que visten casi un uniforme donde abundan los pantalones de jean, las remeras negras, y las camperas de cuero con parches en la espalda con el nombre de la cofradía motoquera y el lugar de origen de quien la viste.

Los Hells Angels surgieron en Estados Unidos a finales de la década de 1940, en California. Inspirados por la cultura Harley-Davidson y el espíritu de rebeldía de la posguerra, con el tiempo el grupo se expandió por todo el mundo y adquirió una estructura organizada con filiales en distintos países.

El Departamento de Justicia estadounidense los cataloga como una “banda criminal” por su presunta vinculación con delitos relacionados con el tráfico de drogas, armas y distintos episodios de violencia.

Pese a esa reputación, los Hells Angels se definen como una comunidad internacional de amantes de las motos y la vida en la ruta.