sábado 18 de octubre 2025

Dolor

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro

El conductor, quien fue pareja de Mey Scápola, atravesaba una dura enfermedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-17 at 10.53.42 PM

Mariano Castro, hermano gemelo del recordado periodista y conductor Juan Castro, falleció este viernes 17 de octubre a los 54 años. En 2021 había contado públicamente que padecía una grave enfermedad.

Su muerte generó gran conmoción en el ambiente artístico y entre los seguidores que lo recordaban tanto por su vínculo con Juan como por su propia trayectoria en los medios.

El último posteo que compartió en redes sociales fue el pasado 25 de agosto: una foto de su hermano Hugo junto a León, el hijo que tuvo con la actriz Mey Scápola. La publicación recibió mensajes de afecto, entre ellos uno de Mercedes Morán, ex suegra de Mariano, quien escribió: “Los amo”.

Una vida marcada por el bajo perfil

A diferencia de su hermano Juan, quien fue una figura muy visible en la televisión argentina, Mariano eligió siempre mantener un perfil discreto. Durante casi una década compartió su vida con Mey Scápola, hija de Mercedes Morán, con quien tuvo a León en 2013.

Su historia de amor comenzó a mediados de la década de 2010 y se mantuvo alejada de los flashes. En varias entrevistas, Scápola destacó su decisión de preservar su intimidad. “No oculto ni muestro. Nunca me interesó hacer notas sobre esos aspectos, ni siquiera cuando estuve junto al papá de León, que generaba mucho interés por quién había sido su hermano”, señaló la actriz en una nota reciente con La Nación.

Aunque con el tiempo ambos siguieron caminos separados, Mey resaltó que mantenían una buena relación como padres y un vínculo de cariño y respeto.

