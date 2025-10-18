sábado 18 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Clausura

Victoria de River y manito a San Martín

En un partido clave para dejar atrás la crisis, gracias a Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, el equipo de Marcelo Gallardo derrota a la T en el Kempes por 2-0.

Por Redacción Tiempo de San Juan
montiel_862x485
talleres-vs-river_862x485
UlQGBSuhg_1290x760__1
river_862x485

En una noche sólida, River Plate venció 2-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, con goles que le permitieron sumar tres puntos importantes en su pelea por el torneo. Pero el resultado también tuvo repercusión en la tabla de abajo: la derrota del conjunto cordobés beneficia a San Martín de San Juan, que lucha por escapar de la zona de descenso. Con este tropiezo de Talleres, el Verdinegro encuentra un poco de alivio en la disputa por la permanencia, a la espera de su próximo compromiso.

Lee además
con otra actuacion deslumbrante de messi, inter miami vencio 5-2 a nashville en el cierre de la fase regular de la mls
Fútbol internacional

Con otra actuación deslumbrante de Messi, Inter Miami venció 5-2 a Nashville en el cierre de la fase regular de la MLS
alianza y penaflor empataron sin goles en el debut del regional amateur
Fútbol local

Alianza y Peñaflor empataron sin goles en el debut del Regional Amateur

Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo. En el cierre de la primera etapa, el equipo de Carlos Tevez logró empatar el encuentro, pero desde el VAR trazaron las líneas y anularon la conversión tras delimitar que Augusto Schott estaba en posición adelantada.

A los 22 minutos del complemento, Facundo Colidio elaboró una notable jugada individual y, cuando se metió al área tras gambetear a la defensa del elenco cordobés, habilitó a Maximiliano Meza para que ponga el 2-0. Ambos ingresaron en el segundo tiempo. Desde entonces, el equipo de Marcelo Gallardo controló el desarrollo del juego y concretó un triunfo vital.

Con este resultado, River Plate cortó una racha de cuatro derrotas al hilo en el Torneo Clausura y escaló a la cuarta ubicación de la zona B con 21 unidades. Además, volvió a meterse en puestos de clasificación para la Copa Libertadores: quedó segundo en la tabla anual con 52 puntos. Por su parte, Talleres marcha undécimo en el grupo con 14 y no logró escapar de la zona baja en el acumulado: se ubica en el 27° puesto con 27 unidades.

El Millonario no podrá descansar, ya que su próxima presentación será trascendental: chocará contra Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina. Luego, recibirá en el Monumental a Gimnasia (LP) por el Torneo Clausura. Del otro lado, Talleres visitará a Vélez en Liniers.

Seguí leyendo

"Pará, pará, falto yo": Lucas Ceballos regresó a Sportivo Desamparados

Jockey logró un triunfazo en Mendoza y sigue soñando con la Copa de Oro

El conmovedor homenaje a Russo: detalle en la camiseta, banderas y presencia de la familia

Belgrano dio el golpe y derrotó a Boca por el Torneo Clausura

Franco Colapinto terminó 14° en la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Un famoso basquetbolista argentino y su pareja agredieron a una enfermera de la Cruz Roja

Franco Colapinto terminó 17mo en la qualy de la Sprint de Austin

Un hombre hurtó un bolso de camisetas y pelotas de un club sanjuanino de futsal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un famoso basquetbolista argentino y su pareja agredieron a una enfermera de la cruz roja
De no creer

Un famoso basquetbolista argentino y su pareja agredieron a una enfermera de la Cruz Roja

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

El predio que ocupó por muchos años la emblemática parrilla “La Nueva Estancia”, en Santa Lucía, será empleado para poner una estación de servicio bandera Shell.
Inversión local

Luz verde para construir una estación de servicio en una icónica esquina de San Juan, con una joyita y otras sorpresas

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años
En Capital

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años

Linda Garate, la voz femenina de Sabor a Cumbia, en plena acción
Talento nuestro

'Sabor a Cumbia', una fresca y carismática irrupción en la movida tropical sanjuanina

Se encargan de borrar los grafitis en la Quebrada de Zonda y ya reciben amenazas de los grafiteros
De no creer

Se encargan de borrar los grafitis en la Quebrada de Zonda y ya reciben amenazas de los grafiteros

Te Puede Interesar

En Ullum vuelven a la carga con la puja por un famoso predio de larga historia
Disputa

En Ullum vuelven a la carga con la puja por un famoso predio de larga historia

Por Miriam Walter
La estación de La Rinconada, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la estación de tren, el centro neurálgico de La Rinconada

Pará, pará, falto yo: Lucas Ceballos regresó a Sportivo Desamparados
Video

"Pará, pará, falto yo": Lucas Ceballos regresó a Sportivo Desamparados

Victoria de River y manito a San Martín
Torneo Clausura

Victoria de River y manito a San Martín

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino habló luego de quedar en libertad: Estoy en mi casa disfrutando mi familia
Video

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino habló luego de quedar en libertad: "Estoy en mi casa disfrutando mi familia"