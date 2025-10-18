Victoria de River y manito a San Martín

En una noche sólida, River Plate venció 2-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, con goles que le permitieron sumar tres puntos importantes en su pelea por el torneo. Pero el resultado también tuvo repercusión en la tabla de abajo: la derrota del conjunto cordobés beneficia a San Martín de San Juan , que lucha por escapar de la zona de descenso. Con este tropiezo de Talleres, el Verdinegro encuentra un poco de alivio en la disputa por la permanencia, a la espera de su próximo compromiso.

Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo. En el cierre de la primera etapa, el equipo de Carlos Tevez logró empatar el encuentro, pero desde el VAR trazaron las líneas y anularon la conversión tras delimitar que Augusto Schott estaba en posición adelantada.

A los 22 minutos del complemento, Facundo Colidio elaboró una notable jugada individual y, cuando se metió al área tras gambetear a la defensa del elenco cordobés, habilitó a Maximiliano Meza para que ponga el 2-0. Ambos ingresaron en el segundo tiempo. Desde entonces, el equipo de Marcelo Gallardo controló el desarrollo del juego y concretó un triunfo vital.

Con este resultado, River Plate cortó una racha de cuatro derrotas al hilo en el Torneo Clausura y escaló a la cuarta ubicación de la zona B con 21 unidades. Además, volvió a meterse en puestos de clasificación para la Copa Libertadores: quedó segundo en la tabla anual con 52 puntos. Por su parte, Talleres marcha undécimo en el grupo con 14 y no logró escapar de la zona baja en el acumulado: se ubica en el 27° puesto con 27 unidades.

El Millonario no podrá descansar, ya que su próxima presentación será trascendental: chocará contra Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina. Luego, recibirá en el Monumental a Gimnasia (LP) por el Torneo Clausura. Del otro lado, Talleres visitará a Vélez en Liniers.