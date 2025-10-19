domingo 19 de octubre 2025

Paren en Off

Fuimos al súper con Carmen Chimino: sus compras para una semana

La candidata a diputada nacional en segundo término por la Cruzada Renovadora participó del especial de Tiempo de San Juan y mostró su costado más cotidiano al hacer las compras para una semana, en plena campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-17 at 11.07.01 PM

La candidata a diputada nacional en segundo término por la Cruzada Renovadora, Carmen Chimino, participó del especial de Tiempo de San Juan, Paren en Off, y fue al supermercado para hacer las compras de una semana, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Durante el recorrido, Chimino mostró parte de su rutina cotidiana y contó qué productos no pueden faltar en su changuito. Entre ellos, harina, ya que no compra pasta hecha: prefiere elaborarla de forma casera. También elige aceite de oliva y carne, que suele destinar para compartir en algún asado de domingo.

En su lista de compras también incluye latas y productos para preparar tacos, una opción práctica para cuando recibe visitas.

De esta forma, la candidata de la Cruzada Renovadora mostró su costado más cotidiano, mientras se prepara para las elecciones nacionales de este 26 de octubre.

El video: https://www.instagram.com/reels/DP_aqWQjkcl/

