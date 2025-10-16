Robaron una bicicleta y una cortadora de césped, quedaron filmados y los detuvieron en el "Barrio Chino" de Santa Lucía: uno es menor

Dos ladrones fueron detenidos este jueves en Santa Lucía tras robar una bicicleta y una cortadora de césped de un domicilio particular; uno de los arrestados es menor de edad. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda y permitió a la Policía actuar rápidamente para recuperar los objetos sustraídos.

El robo ocurrió en la madrugada, alrededor de las 6 horas, cuando los sujetos ingresaron al domicilio trepando el cierre perimetral, sin importar que hubiera cámaras que captaran toda la acción. Un vecino alertó al propietario, quien constató la ausencia de una bicicleta rodado 29 de color roja y de una máquina de cortar pasto.

Tras recibir la denuncia, personal de la Comisaría 29° inició un operativo de investigación e identificación de los sospechosos. Gracias al registro fílmico y a las tareas de campo, los agentes pudieron ubicar a los implicados en el Loteo Holanda, conocido como “Barrio Chino”, en Santa Lucía.

En el lugar, la Policía logró recuperar la bicicleta robada. Además, detuvo a Ángelo Garu, alias “Chicho”, conocido en la zona por antecedentes delictivos, y al menor identificado con las iniciales B.A., también vinculado a hechos delitivos, indicaron fuentes policiales a este diario.