martes 21 de octubre 2025

Ayuda al bolsillo

Jubilados de ANSES: cuál será el monto del bono en noviembre

De acuerdo al Decreto 274/24, las jubilaciones y pensiones aumentarán un 2,1% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los jubilados de ANSES volverán a contar con un bono en noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando los pagos correspondientes a noviembre 2025. El martes 14 de octubre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de septiembre.

Y, de acuerdo al decreto de la nueva fórmula de movilidad, que rige desde el año pasado, los montos de las prestaciones se modifican mensualmente dependiendo de cuánto fue la inflación dos meses antes registrada.

De esta manera, las jubilaciones y pensiones aumentarán un 2,1%. Y, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, el organismo entregará un bono de ingresos adicional a un grupo de titulares. ¡Conocé los nuevos valores!

Aumentan las jubilaciones de ANSES en noviembre 2025

Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobran el monto mínimo, estos serán los próximos valores:

  • Jubilación mínima: $403.150,64 ($333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51 ($266.520,51 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión No Contributiva: $303.205,45 ($233.205,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Jubilación máxima: pasará de $2.195.463,70 a $2.241.568,43.

De cuánto será el bono para jubilados en noviembre

Desde el año pasado, ANSES entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El proyecto de Presupuesto 2026, anunciado por el presidente Javier Milei, confirma su continuidad durante el próximo ciclo, aunque no contempla aumentos en su valor. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $333.150,64. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $403.150,64 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

FUENTE: Ámbito

