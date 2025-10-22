miércoles 22 de octubre 2025

Hipótesis

Sospechan que los jubilados desaparecidos en Chubut se hundieron en tierra arcillosa

Los investigadores barajan la trágica hipótesis, tras más de una semana de búsqueda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los investigadores que buscan a Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los dos jubilados que permanecen desaparecidos en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, sospechan que “se los tragó la tierra arcillosa”, una especie de arena movediza.

El periodista Adolfo Morales sostuvo que la nueva jornada de búsqueda era “ventosa”, por lo que se “imposibilitaba” el trabajo de los drones.

En este sentido, Morales indicó que los rastrillajes se concentraban sobre la costa y en cercanías al lugar donde se hallaba la camioneta Toyota Hilux, pero luego se extendió hacia la ruta 3, debido a que el trayecto utilizado por las víctimas es una traza costera paralela a esa autovía.

“La hipótesis es que el terreno donde se encajó la camioneta es un terreno arcilloso y es casi como una especie de arena movediza”, señaló el comunicador.

Esa superficie “absorbe” y se cree que los jubilados fueron “tragados” luego de haber salido del rodado para ir en busca de ayuda.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dialogó con los medios y remarcó que se comunicó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de poner a disposición todos los recursos para el operativo: “Nunca se pierde la esperanza de encontrarlos con vida”.

“Es importante darles certidumbre a los familiares con cada nuevo dato que surge”, afirmó el mandatario provincial.

