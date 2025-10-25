"El Señor Jota": el narco peruano acusado de ordenar el triple femicidio en Florencio Varela

La Policía Bonaerense allanó la celda de Joseph Freyser Cubas Zavaleta , un ciudadano peruano de 31 años conocido como “El Señor Jota” , acusado de ser el cerebro del triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela .

El operativo se llevó a cabo en la noche del sábado por orden de la UFI de Homicidios , que investiga los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez . La medida fue ejecutada por personal de la DDI de La Matanza , luego de que un testigo clave mencionara a Cubas Zavaleta como el presunto autor intelectual del crimen.

Un narco con historia criminal en dos países

Cubas Zavaleta se encuentra detenido en la División Caballería de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicada en la calle Cavia, donde aguarda su extradición a Perú por una causa de tráfico de drogas que instruye el juez Luis Armella.

En su país natal, el acusado ya había sido investigado por robo de vehículos, usurpación de terrenos y tenencia ilegal de armas. En Argentina fue detenido en Lanús y tenía domicilio registrado en Gerli, mientras mantenía vínculos con la organización Los Pulpos de Trujillo, una de las redes narco más activas en el norte peruano.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron material de alto valor para la investigación, además de libros de guardia y registros de visitas, que ahora serán analizados por los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli. Según trascendió, la celda del sospechoso estaba decorada con flores de papel glasé y contaba con anotaciones y contactos telefónicos vinculados al expediente.

Un nombre que apareció en el expediente

El alias “El Señor Jota” surgió en la causa a partir de la declaración de un testigo protegido, quien lo señaló como jefe operativo de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño Jota”, actualmente detenido en Perú y también bajo pedido de extradición a la Argentina.

De acuerdo con esa versión, “El Señor Jota” habría ordenado la ejecución de las tres jóvenes luego de que estas robaran droga a la organización. El testigo aseguró que el triple crimen fue una represalia directa por ese episodio.

Más detenciones y una trama narco en expansión

Casi en simultáneo con el allanamiento, la policía detuvo a Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los diez sospechosos ya implicados en la causa. Mujica fue arrestada en La Boca, señalada por un testigo como parte del negocio narco del grupo, encargado del corte y distribución de cocaína.

Si bien no habría estado presente en el momento de los asesinatos, la mujer es acusada de borrar pruebas del celular de Sotacuro para entorpecer la investigación.

Con estas nuevas medidas, los fiscales buscan confirmar la cadena de mando de la organización y determinar el rol de cada uno de los implicados en uno de los casos más brutales del narcotráfico reciente en la provincia de Buenos Aires.