sábado 25 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

"El Señor Jota": el narco peruano acusado de ordenar el triple femicidio en Florencio Varela

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, vinculado a la organización criminal Los Pulpos de Trujillo, está detenido en la Policía Federal y señalado como el autor intelectual del crimen de tres jóvenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Policía Bonaerense allanó la celda de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, un ciudadano peruano de 31 años conocido como “El Señor Jota”, acusado de ser el cerebro del triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela.

Lee además
detuvieron a la mujer de victor sotacuro, la nueva acusada clave del triple femicidio
Investigación

Detuvieron a la mujer de Víctor Sotacuro, la nueva acusada clave del triple femicidio
El interior de la vivienda donde ocurrió el femicidio.   
Horror en Santa Fe

Brutal femicidio y fuga: asesinó a su expareja a frente a sus hijos y escapó

El operativo se llevó a cabo en la noche del sábado por orden de la UFI de Homicidios, que investiga los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La medida fue ejecutada por personal de la DDI de La Matanza, luego de que un testigo clave mencionara a Cubas Zavaleta como el presunto autor intelectual del crimen.

Un narco con historia criminal en dos países

Cubas Zavaleta se encuentra detenido en la División Caballería de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicada en la calle Cavia, donde aguarda su extradición a Perú por una causa de tráfico de drogas que instruye el juez Luis Armella.

En su país natal, el acusado ya había sido investigado por robo de vehículos, usurpación de terrenos y tenencia ilegal de armas. En Argentina fue detenido en Lanús y tenía domicilio registrado en Gerli, mientras mantenía vínculos con la organización Los Pulpos de Trujillo, una de las redes narco más activas en el norte peruano.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron material de alto valor para la investigación, además de libros de guardia y registros de visitas, que ahora serán analizados por los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli. Según trascendió, la celda del sospechoso estaba decorada con flores de papel glasé y contaba con anotaciones y contactos telefónicos vinculados al expediente.

Un nombre que apareció en el expediente

El alias “El Señor Jota” surgió en la causa a partir de la declaración de un testigo protegido, quien lo señaló como jefe operativo de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño Jota”, actualmente detenido en Perú y también bajo pedido de extradición a la Argentina.

De acuerdo con esa versión, “El Señor Jota” habría ordenado la ejecución de las tres jóvenes luego de que estas robaran droga a la organización. El testigo aseguró que el triple crimen fue una represalia directa por ese episodio.

Más detenciones y una trama narco en expansión

Casi en simultáneo con el allanamiento, la policía detuvo a Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los diez sospechosos ya implicados en la causa. Mujica fue arrestada en La Boca, señalada por un testigo como parte del negocio narco del grupo, encargado del corte y distribución de cocaína.

Si bien no habría estado presente en el momento de los asesinatos, la mujer es acusada de borrar pruebas del celular de Sotacuro para entorpecer la investigación.

Con estas nuevas medidas, los fiscales buscan confirmar la cadena de mando de la organización y determinar el rol de cada uno de los implicados en uno de los casos más brutales del narcotráfico reciente en la provincia de Buenos Aires.

Temas
Seguí leyendo

Doble femicidio en Entre Ríos: cómo está el hijo del asesino Pablo Laurta y quién lo albergará

Los videos más impactantes de las inundaciones en Buenos Aires

Desaparecieron dos jóvenes en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados en Chubut

Chubut: a poca distancia de donde desaparecieron dos jubilados, ahora buscan a un joven

Brutal: se subió a la vereda con el auto y atropelló a una mujer y a sus dos hijitos

Hallan a una persona muerta en un hotel de la familia Kirchner, que está usurpado

¿Sabías que existe el lenguaje "rosarino"? Paso a paso, conocé cómo se habla

Familia del horror: padre, madre e hijo condenados por matar a una vecina y querer quemarla en una parrilla

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas
Imágenes sensibles

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum
Las Tapias

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo: mirá
Importante

Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo: mirá

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Te Puede Interesar

La Fiesta Nacional del Sol es uno de los escenarios mayores para que los talentos sanjuaninos se luzcan y se den a conocer.
En la Legislatura

Buscan crear un programa estatal de Talento Sanjuanino, ¿qué es?

Por Miriam Walter
El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.
Pronóstico

Calurosa jornada de votación en San Juan: así estara el clima este domingo

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Una tragedia, una promesa y un robo: buscan la tricicleta de su madre fallecida en un accidente hace 31 años en San Juan
Pedido

Una tragedia, una promesa y un robo: buscan la tricicleta de su madre fallecida en un accidente hace 31 años en San Juan

Pablo Maldonado, en Nueva York, donde completó un curso de formación musical y volvió a San Juan repleto de inspiraciones. video
Talento nuestro

Pablo Maldonado suma nueva magia, sentimientos e historias a su placentero camino musical