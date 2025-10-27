lunes 27 de octubre 2025

Investigación

Tragedia en Misiones: el estremecedor audio que el conductor del auto habría enviado antes del choque con el micro

Por el brutal impacto hay nueve muertos y 29 heridos. La Policía intenta establecer las causas del fatal choque.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de la investigación por el brutal choque en una ruta de Misiones, donde murieron nueve personas luego de que un colectivo de larga distancia cayera a un arroyo, se conoció un estremecedor audio que el conductor del auto habría enviado antes del impacto.

“Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, habrían sido las palabras de Rafael Ortíz, de 34 años, quien manejaba el Ford Focus que protagonizó el fatal accidente.

Fuentes consultadas al medioEl Territorio confirmaron que el celular del conductor fue entregado a la Justicia y será peritado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC).

Además, se aguardan los resultados del examen de la alcoholemia que podrían confirmar las sospechas de que el hombre, que perdió la vida tras el choque, manejaba alcoholizado.

De los nueve muertos confirmados hasta el momento en el trágico accidente, al menos cuatro eran estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

En la madrugada del domingo, un micro de pasajeros chocó con un auto particular en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, en la zona de El Yazá, un tramo comprendido entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

Entre las víctimas fatales hay seis hombres y tres mujeres. Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para los trámites médicos y legales previos a la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Según el medio El Territorio, se tratan de Gabriela Paola García (26), de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky (24), de Oberá; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) -conductor del Focus-, de Oberá; Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado, Elian Natanael Alvez (25), de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado; Enzo León (19), de Eldorado y Brian Hobos (19), de Wanda.

Hubo además 29 heridos, de edades entre los 5 y 67 años, que fueron trasladados a los hospitales de Oberá y de Campo Viera, y cuatro de ellos fueron derivados al Hospital Madariaga de Posadas. Hay 21 personas internadas con lesiones de diferente gravedad.

La noticia sacudió a toda la provincia y, especialmente, a los compañeros y docentes de la universidad, que rápidamente se volcaron a las redes sociales para expresar su dolor y acompañar a las familias de las víctimas.

