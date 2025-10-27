Estafa millonaria con lotes: rechazan la libertad para la pareja de Denise Robles Bonade

Este lunes se realizó una nueva audiencia por la causa de la estafa millonaria con lotes donde están involucrados Denise Robles Bonade y su pareja Rubén Ángel Martín González . En la misma se trató la impugnación de la medida cautelar que hay sobre Martín González . A pesar de eso, lo que verdaderamente llamó la atención es quién estuvo presente en la audiencia.

La persona que estuvo sentada en la sala es Eduardo Rubén Oro , uno de los absueltos en la causa de la desaparición forzada de Raúl Tellechea . En esta ocasión no estuvo sentado en el banquillo de acusados , sino que él representa a algunos de los denunciantes en esta causa, es decir, que estaba en el rol de abogado querellante.

WhatsApp Image 2025-10-27 at 13.21.10 Foto Gabriel Iturrieta

Su nombre tuvo mucha repercusión en el último tiempo por la causa Tellechea, pero se lo conoció más luego de la frase que realizó a los medios tras conocer su absolución. Qué me importa, que se encargue la familia de averiguar. Lo único que me interesa es que se hizo justicia" y agregó: "Se echó luz a un conjunto de elucubraciones sin fundamentos, sin solidez probatoria. Lo que pasó con Raúl que se preocupen ellos, qué me importa, delincuente".

Mirá el video de ese momento:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1980683251791569185?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1980683251791569185%7Ctwgr%5E53db0294f19fd01b6ff6aa9a48c2dac35a680fe8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Feduardo-ruben-oro-a-mi-no-me-importa-lo-que-paso-raul-delincuente-ese-n414665&partner=&hide_thread=false Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl (Tellechea), delincuente ese"



Video gentileza: Canal 13 pic.twitter.com/JtBUi5uJ7j — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 21, 2025

Qué pasó en la audiencia

El abogado defensor del imputado Rubén Ángel Martín González, el doctor Franco Montes, impugnó la medida cautelar que recaía sobre su cliente y solicitó que sea liberado.

WhatsApp Image 2025-10-27 at 10.18.35

La fiscal de Impugnación Marcela Torres se negó a esta petición y solicitó que la medida siguiera igual, es decir, con la prisión domiciliaria. Finalmente, la jueza Silvina Rosso de Balanza resolvió confirmar la medida cautelar que fue otorgada por el juez de Garantías el pasado 30 de septiembre, es decir de 4 meses de prisión domiciliaria.

Denise Robles Bonade no estuvo presente en la audiencia porque su abogado no impugnó tal medida cautelar.

WhatsApp Image 2025-10-27 at 10.18.37

Esta pareja está en la mira por más de 200 denuncias y cada uno está señalado por más de 100 hechos. En los últimos días de septiembre, se le amplió el objeto de la investigación con más damnificados. En aquella ocasión, el fiscal Guillermo Heredia de UFI Delitos Informáticos y Estafas expresó que los nuevos damnificados fueron afectados con pagos entre $2 millones y $3millones, por lo que el perjuicio por este caso sería un poco más de $70 millones, tal lo remarcó el fiscal Heredia, por los montos que se continuaron entregando hasta abril de este año, cuando la paciencia de los presuntos damnificados se agotó y acudieron a la Justicia. Además de las 17 denuncias de los compradores, se adhirió la denuncia del dueño del loteo, quien pudo demostrar que cayó en las redes de la pareja.

"No cumplió con ninguna obligación, el predio está igual que cuando se firmó el contrato de obra, sólo se montó un portal para dar apariencia legal al engaño, no hubo avances en la urbanización, ni tampoco en la división de lotes, sólo se cobró de abril de 2017 a abril de 2025", indicó Heredia en su exposición.