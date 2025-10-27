Zunkets IFC: quiénes son los presuntos estafadores de la criptomoneda en San Juan

Se dieron a conocer detalles exclusivos de la causa de presunta estafa con criptomonedas bajo el nombre Zunkets IFC . Este diario tuvo acceso a quiénes serían los supuestos estafadores en San Juan y serían tres personas, según fuentes judiciales.

En detalle Zunkets IFC, en la mira de San Juan: qué es, las acusaciones por estafa y la pequeña ciudad argentina afectada por la plataforma

Desde el palacio de Tribunales expresaron que los apuntados en este causa -que está en pleno proceso de investigación- son dos hermanos, identificados como Cristian y Silvana Caballero y el esposo de esta última.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Traderknows_/status/1958692015891521789&partner=&hide_thread=false Zunkets IFC is a fraudulent platform targeting English- and Spanish-speaking investors in the Americas. The same group has already stolen tens of millions of dollars through fake brands including



Driss IFC

Deleno IFC

FOSMARA IFC

ManCu IFC



Zunkets IFC is their next… pic.twitter.com/yvVVx5kcfu — Traderknows.com (@Traderknows_) August 22, 2025

Otro de los datos que dieron a conocer fuentes del caso, es que estas personas eran las encargadas de promocionar y divulgar esta criptomoneda en la provincia. Dando a conocer cómo era el ingreso, en la cual tenías que pagar una “inscripción” para entrar a Zunkets IFC.

Captura de pantalla 2025-10-27 124753

Un detalle no menor, es que los “promocionadores” de Zunkets IFC en San Juan no desarrollaron esta cripto, sino que fueron contactados por personas de Singapur para que promocionen tal desarrollo virtual.

Sobre la hipotética cuota de entrada, desde la Justicia dijeron que las personas debían abonar un mínimo de 50 dólares. Pero los presuntos damnificados habrían ingresado con 1.000, 1.500 y hasta 2.000 dólares, por tal razón dicen que el perjuicio podría llegar a ser de hasta 300.000 dólares.

Sobre las denuncias, se conoce que hay 10. La misma Fiscalía General salió a decir que todo aquel afectado radique la denuncia en UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Captura de pantalla 2025-10-27 130943

Zunkets IFC: cómo funcionaba la estafa

Los usuarios debían ingresar dinero a una aplicación de billetera virtual para transformarlos en USDT (los famosos "dólares virtuales"). Una vez que tenían esos dólares, los transferían a un link que les pasaba la propia plataforma.

A partir de ahí, la plataforma prometía que podías comprar y vender acciones, generando "un rendimiento de aproximadamente entre un 3 y un 4% diario en dólares".

La gran mentira es que todo era teledirigido y virtual. Cuando los estafadores lograron las ganancias que querían, simplemente bloquearon la página y las supuestas ganancias se hicieron humo.

El fiscal Martín en una entrevista explicó que las cuentas que los usuarios veían infladas en sus pantallas no eran reales. "Lo inflan hasta un cierto punto y bueno, cuando llegan a las ganancias que ellos pretenden bloquean página, vacían las cuentas o las presuntas ganancias que la gente va viendo en su cuenta, cuando en realidad ya lo han venido haciendo desde atrás porque esas cuentas no estaban fondeadas, o sea, figuraba un número que en realidad no era real".