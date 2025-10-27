lunes 27 de octubre 2025

Los nombres

Zunkets IFC: quiénes son los presuntos estafadores de la criptomoneda en San Juan

Son tres y serían los que la promocionaron en la provincia. Supuestamente, habría cerca de 200 damnificados y todos para “ingresar” debían pagar una cuota; se cree que el perjuicio sería de unos 300.000 dólares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-27 124724
Desde el palacio de Tribunales expresaron que los apuntados en este causa -que está en pleno proceso de investigación- son dos hermanos, identificados como Cristian y Silvana Caballero y el esposo de esta última.

Otro de los datos que dieron a conocer fuentes del caso, es que estas personas eran las encargadas de promocionar y divulgar esta criptomoneda en la provincia. Dando a conocer cómo era el ingreso, en la cual tenías que pagar una “inscripción” para entrar a Zunkets IFC.

Captura de pantalla 2025-10-27 124753

Un detalle no menor, es que los “promocionadores” de Zunkets IFC en San Juan no desarrollaron esta cripto, sino que fueron contactados por personas de Singapur para que promocionen tal desarrollo virtual.

Sobre la hipotética cuota de entrada, desde la Justicia dijeron que las personas debían abonar un mínimo de 50 dólares. Pero los presuntos damnificados habrían ingresado con 1.000, 1.500 y hasta 2.000 dólares, por tal razón dicen que el perjuicio podría llegar a ser de hasta 300.000 dólares.

Sobre las denuncias, se conoce que hay 10. La misma Fiscalía General salió a decir que todo aquel afectado radique la denuncia en UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Captura de pantalla 2025-10-27 130943

Zunkets IFC: cómo funcionaba la estafa

Los usuarios debían ingresar dinero a una aplicación de billetera virtual para transformarlos en USDT (los famosos "dólares virtuales"). Una vez que tenían esos dólares, los transferían a un link que les pasaba la propia plataforma.

A partir de ahí, la plataforma prometía que podías comprar y vender acciones, generando "un rendimiento de aproximadamente entre un 3 y un 4% diario en dólares".

La gran mentira es que todo era teledirigido y virtual. Cuando los estafadores lograron las ganancias que querían, simplemente bloquearon la página y las supuestas ganancias se hicieron humo.

El fiscal Martín en una entrevista explicó que las cuentas que los usuarios veían infladas en sus pantallas no eran reales. "Lo inflan hasta un cierto punto y bueno, cuando llegan a las ganancias que ellos pretenden bloquean página, vacían las cuentas o las presuntas ganancias que la gente va viendo en su cuenta, cuando en realidad ya lo han venido haciendo desde atrás porque esas cuentas no estaban fondeadas, o sea, figuraba un número que en realidad no era real".

