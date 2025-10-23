Investigan una presunta estafa millonaria vinculada a una plataforma de inversiones en San Juan

La Justicia sanjuanina puso la lupa sobre una posible maniobra de estafa financiera que habría afectado a numerosos inversores locales. La sospecha recae sobre una plataforma digital llamada Zunkets IFC , que ofrecía ganancias diarias inusualmente altas a través de supuestas operaciones con criptomonedas y monedas estables (stablecoins) .

Justicia Se robaron a "Sheila" en Rawson, se la vendieron a un vecino y los atraparon: uno de los ladrones hace días salió de la cárcel

La Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal confirmó que se abrió una investigación penal preparatoria para determinar el alcance del presunto fraude, que estaría encuadrado en el artículo 172 del Código Penal Argentino . El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas .

De acuerdo con la información oficial, la plataforma ofrecía rendimientos diarios de entre el 2,1% y el 3% sobre el capital invertido, un nivel de rentabilidad que levantó sospechas por su falta de sustento real. Los depósitos se realizaban en criptoactivos, principalmente en USDT (Tether), una moneda digital de tipo estable. Habría personas estafadas en San Juan como en distintas partes del mundo.

Ante la posibilidad de que muchas personas hayan sido perjudicadas, la Fiscalía pidió a quienes invirtieron dinero o tengan información sobre las operaciones de Zunkets IFC que se acerquen a la dependencia policial más cercana a su domicilio para formalizar la denuncia.

Los investigadores buscan determinar el número de víctimas y la magnitud económica del daño, mientras continúan recolectando pruebas para esclarecer cómo operaba la presunta red de estafas.