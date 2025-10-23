Zunkets IFC, en la mira de San Juan: qué es, las acusaciones por estafa y la pequeña ciudad argentina afectada por la plataforma

La Justicia sanjuanina puso la lupa sobre una presunta maniobra de estafa financiera internacional que habría afectado a numerosos inversores locales. La investigación apunta contra Zunkets IFC , una plataforma digital que ofrecía ganancias diarias inusualmente altas -entre el 2,1% y el 3%- mediante supuestas operaciones con criptomonedas y monedas estables. El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal , que busca determinar la magnitud del daño económico y la cantidad de víctimas en la provincia.

Según informaron desde la Fiscalía, las operaciones se realizaban principalmente con USDT (Tether), una criptomoneda de tipo estable muy utilizada en transacciones internacionales. Los usuarios debían depositar fondos a través de billeteras digitales y, en teoría, podían observar cómo sus inversiones “rendían” a diario. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando cientos de personas comenzaron a reportar que no podían retirar su dinero, y que la aplicación había dejado de funcionar sin previo aviso.

A nivel nacional e internacional, la plataforma ya había sido señalada por expertos del sector financiero. El portal especializado BrokerHiveX, dedicado a la evaluación de sitios de inversión, publicó un extenso informe donde concluyó que Zunkets IFC opera con información regulatoria falsa, licencias inexistentes y una estructura de comisiones opaca. De acuerdo con el análisis, la empresa -que se presenta como “Zunkets IFC Inc.” y asegura tener domicilio en Denver, Estados Unidos- no figura en los registros de los principales entes reguladores como la FCA (Reino Unido), ASIC (Australia), NFA (EE.UU.) o CySEC (Chipre).

image Esto manifestó BrokerHiveX sobre Zunkets IFC, en una publicación expuesta hace un mes aproximadamente.

El único registro que exhibe la compañía es ante la FinCEN, una oficina del Tesoro estadounidense que combate el lavado de dinero, pero que no regula ni autoriza plataformas de inversión. Según BrokerHiveX, esa supuesta licencia habría sido utilizada como argumento para dar una falsa sensación de legalidad. “Decir que un registro en la FinCEN equivale a una regulación es una táctica común para engañar a los inversores”, advirtieron los analistas del portal.

A esto se suman numerosas quejas de usuarios que describen problemas de transparencia, tarifas ocultas y atención al cliente inexistente. En foros y sitios de evaluación financiera, varios inversores denunciaron que Zunkets IFC no revela las comisiones reales ni la plataforma de trading que utiliza, y que las solicitudes de retiro fueron rechazadas con la excusa de “tarifas de descongelación” o “costos administrativos adicionales”. Otros, directamente, perdieron contacto con el soporte técnico tras intentar recuperar su dinero.

El informe de BrokerHiveX califica a la plataforma con una puntuación de 1 sobre 10 en confiabilidad, destacando el riesgo extremo de invertir en ella. Entre los puntos más críticos se mencionan la falta de supervisión legal, la manipulación de fondos a través de billeteras de terceros y la posibilidad de que el dinero se disperse rápidamente en distintas cuentas offshore, dificultando su rastreo. “Zunkets IFC se ajusta al modelo típico de una estafa digital: promesas de alta rentabilidad, registro dudoso y opacidad total en sus operaciones”, concluye el documento.

Actualmente, el sitio web oficial de la empresa (zunketsifc.com) se encuentra fuera de línea: al intentar acceder, aparece el mensaje “No se puede acceder a este sitio web”, con el código de error DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN, lo que indica que el dominio fue desactivado o eliminado.

image

El enojo en una ciudad bonaerense

El escándalo no solo salpica a San Juan. En Henderson, una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, medios locales informaron que alrededor de seiscientas personas habrían invertido dinero en la plataforma. La sorpresa fue general cuando la aplicación dejó de funcionar. “Metí unos mangos pensando que era confiable y ahora no me deja sacar la plata ni nada. Conozco varios vecinos que están igual, todos con la misma bronca y sin saber si perdimos la guita”, contó un vecino en diálogo con Hendersonline. El portal local advirtió que muchos vecinos “se llevaron un susto enorme” y que algunos “todavía esperan recuperar el dinero invertido”.

image

En San Juan, las autoridades judiciales pidieron a los damnificados que realicen la denuncia en la comisaría más cercana o directamente ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, para que se puedan unificar las causas y rastrear los movimientos financieros de la empresa. El objetivo es establecer si se trató de un esquema piramidal o Ponzi, modalidad en la que las ganancias de los primeros inversores se pagan con el dinero que depositan los nuevos, hasta que el sistema colapsa.