lunes 27 de octubre 2025

Consejo de la Magistratura de San Juan

Comenzaron las entrevistas para cubrir un jugoso puesto en la Justicia de San Juan

El Consejo de la Magistratura inició el proceso para designar al nuevo juez camarista civil. Hay 42 aspirantes en competencia por el cargo que quedó vacante tras la jubilación de María Josefina Nacif.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Consejo de la Magistratura de San Juan comenzó esta semana las entrevistas personales a los postulantes que buscan ocupar el cargo de juez camarista civil, una de las vacantes más importantes dentro del Poder Judicial provincial. El puesto quedó libre luego de la renuncia de María Josefina Nacif, presentada en diciembre de 2023 y cuya jubilación fue finalmente otorgada por ANSES en agosto de este año.

El proceso reúne a 42 profesionales del Derecho, quienes compiten por integrar la terna que será elevada a la Cámara de Diputados de San Juan, órgano encargado de definir al nuevo magistrado.

El Consejo de la Magistratura está presidido por Juan José Victoria, ministro de la Corte de Justicia, e integrado por Raúl Eduardo Acosta y María Valeria Torres, representantes del Foro de Abogados; Laura Palma, ministra de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.

Tras culminar las entrevistas, el cuerpo evaluará a los postulantes para conformar una terna, cuyos nombres serán remitidos a la Legislatura provincial. Allí, los diputados deberán volver a entrevistarlos y luego votar para definir quién será el nuevo camarista civil.

Los 42 postulantes son:

  • María Noel Rossomando

  • Marcela Fabiana Olmos

  • Daniela Agustina Espin Rodríguez

  • Roberto Pablo Farina

  • Juan Carlos Pandiella

  • Ana María Basualdo Pérez

  • Pablo Nicolás Oritja

  • Carlos Eduardo Matus Ahumada

  • Héctor Rafael Rollán

  • Mariana Bastías Posatini

  • Luis César Arancibia

  • Patricia Ximena Soberbio

  • María Cristina de los Ríos Piola

  • Esteban Sebastián de la Torre

  • Alejandro Daniel Lanciani Brisson

  • Oscar Andrés Bernard

  • Humberto Joel Conti Picco

  • Rodolfo Andrés López Malberti

  • Eduardo Daniel Riveros

  • Ramiro Martín Sánchez Mestre

  • Leonardo Javier Andrada Doblas

  • Pablo Daniel Puleri

  • Javier Eduardo Aguiar Pacheco

  • Walter Ramón Otiñano

  • María Victoria Cabral

  • Marianela López

  • Nelson Edgardo López

  • Marcelo Luis Saffe Spesia

  • Francisco José Antonio Costantini

  • María Soledad Medina

  • María Romina Sala Sarmiento

  • María Fernanda Caldentey Moya

  • Carlos Alfredo Abel Toro

  • Washington Horacio Rodríguez Rosas

  • Myrian Olguín

  • Adriana Verónica Tettamanti

  • Roberto Carlos Olivera

  • Gustavo Mario González Chaul

  • Ruth Gabriela Ramos Rojas

  • Verónica Inés Balmaceda Yapur

  • Rubén Eduardo Lloveras

  • Guillermo Pablo De Sanctis Conca

