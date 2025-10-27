Comenzaron las entrevistas para cubrir un jugoso puesto en la Justicia de San Juan

El Consejo de la Magistratura de San Juan comenzó esta semana las entrevistas personales a los postulantes que buscan ocupar el cargo de juez camarista civil , una de las vacantes más importantes dentro del Poder Judicial provincial. El puesto quedó libre luego de la renuncia de María Josefina Nacif , presentada en diciembre de 2023 y cuya jubilación fue finalmente otorgada por ANSES en agosto de este año.

El proceso reúne a 42 profesionales del Derecho , quienes compiten por integrar la terna que será elevada a la Cámara de Diputados de San Juan , órgano encargado de definir al nuevo magistrado.

El Consejo de la Magistratura está presidido por Juan José Victoria, ministro de la Corte de Justicia, e integrado por Raúl Eduardo Acosta y María Valeria Torres, representantes del Foro de Abogados; Laura Palma, ministra de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.

Tras culminar las entrevistas, el cuerpo evaluará a los postulantes para conformar una terna, cuyos nombres serán remitidos a la Legislatura provincial. Allí, los diputados deberán volver a entrevistarlos y luego votar para definir quién será el nuevo camarista civil.

Los 42 postulantes son: