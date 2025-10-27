Cristian Andino abrió canales con el orreguismo: "No vengo a poner palos en la rueda"

Cristian Andino, festejando este domingo por la noche en la sede del PJ por el resultado de las legislativas en las que salió primero.

"Ayer hablamos con el gobernador Marcelo Orrego , también con el vicegobernador y diputado electo Fabián Martín , y los que me han votado sepan que me voy a esforzar al 100% para no fallarles y los que no me han votado y optaron por otra lista sepan que he venido a la política a construir, no a destruir ni a poner palos en la rueda ", dijo este lunes Cristian Andino , que acaba de ser electo diputado nacional por el frente justicialista.

El sanmartiniano se mostró así abierto al diálogo con el oficialismo provincial, en cuanto a trabajar en tándem para apoyar las normas que beneficien a la provincia. El orreguismo logró mantener su banca en la Cámara baja e ingresar a Fabián Martín, mientras que los libertarios ganaron un espacio que antes tenía el PJ, con una banca para Sergio Chiconi . Así, desde el 10 de diciembre representando a San Juan como diputados nacionales habrá dos del peronismo, dos del orreguismo y dos libertarios (hoy hay tres diputados del PJ, dos del orreguismo y un libertario), de manera que habrá que buscar más consenso para motorizar proyectos en lo nacional.

"Yo soy una persona de laburo, de trabajo, vengo muy abajo, así que me encanta trabajar, soy de los que cree en los sueños en la vida, que los objetivos se construyen con esfuerzo, con trabajo, así que van a encontrar en mí un diputado nacional laburante a disposición de los sanjuaninos, a disposición de los argentinos", aseguró en diálogo con Radio Sarmiento.

Dijo que cree en el diálogo y considera que los políticos deben escuchar mucho, primero a la gente y luego a los distintos actores de la economía, las instituciones civiles y el sector productivo, para así poder sacar las mejores leyes.

Sobre la victoria del PJ en las legislativas de San Juan, analizó que "Lo hemos vivido con mucha alegría, con mucha felicidad. Hemos llevado una campaña muy austera, con muy pocos recursos, pero con mucha mística y con mucho acompañamiento, sobre todo de los militantes en cada uno de los departamentos, cada uno de los intendentes se puso la campaña al hombro".

Destacó que San Juan es la única provincia en la que el PJ ganó sin ser gobierno provincial. A la par analizó que el PJ perdió una banca: "Son escenarios distintos, en el 2021 nosotros logramos conseguir dos bancas y se ganó por un punto en ese escenario, y no estaba la figura de Milei, era PJ o Cambiemos. Hoy hemos ganado por casi 4 puntos y en 2021 éramos gobierno nacional y provincial. Obviamente contás con menos recursos para llevar tu propuesta adelante. Es un escenario diferente. A pesar de eso hemos salido primeros. Eso hay que tomarlo con mucha humildad y con mucho respeto y ponerse a trabajar".

Finalmente, analizó que la buebna elección de LLA "fue por los dólares que le puso Trump", y dijo que "ojalá que el presidente, así como uno tiene que tener humildad, que tenga él la humildad de escuchar. La lectura mía es que el 60% de los argentinos no está de acuerdo con esta política de ajuste que se está aplicando y si uno se viene a la provincia puedo decir que el 75% no ha votado a los candidatos de Milei".