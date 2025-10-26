Cristian Andino, tras el triunfo: "Cuando el PJ trabaja en unidad, se ve en los resultados"

Con más del 34% de los votos, Cristian Andino se consagró como diputado nacional por Fuerza San Juan, en una elección que, según destacó, refleja la unidad del Partido Justicialista en la provincia.

“Es una patriada que hemos llevado adelante con mucho esfuerzo. Cada uno de los intendentes se lo jugó y puso todo. Antes que candidatos, somos todos militantes, y fuimos con mucha convicción, pocos recursos, pero convencidos” , afirmó Andino durante los festejos en la sede del PJ local.

El dirigente destacó que el triunfo no solo refleja un resultado electoral, sino también el valor del trabajo conjunto: “Cuando el PJ trabaja en unidad, se ve en los resultados. Este triunfo es mérito de toda la militancia, de los intendentes y de todos los que pusieron esfuerzo y corazón en cada territorio”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1982625004169945507&partner=&hide_thread=false Cristian Andino, diputado nacional electo: “Cuando el PJ trabaja en unidad, se ve en los resultados. pic.twitter.com/hsljJVvkir — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 27, 2025

Andino también reflexionó sobre los desafíos que vienen: “La lectura que hago es que hay un 60% de los argentinos que le dijo ‘no’ al gobierno nacional. Hay familias, jubilados y personas con discapacidad que no llegan a fin de mes. Voy a ir a defender sus derechos con mucho respeto. Quiero que los sanjuaninos y sanjuaninas sepan que soy una persona del diálogo, del consenso y del trabajo”.

En cuanto a la relación con el gobierno provincial, aseguró: “Voy a defender siempre a San Juan. Ya hablé con el gobernador y con el diputado nacional electo y actual vicegobernador, Fabián. Somos todos sanjuaninos y hombres de la democracia. Más allá de las diferencias políticas, la campaña se desarrolló en el marco del respeto. Si al gobernador le va bien, estaremos a disposición para aportar y ayudar dentro de nuestras condiciones”.

Andino también puso en valor el contexto de la elección: “Me ha sorprendido que, en una campaña con austeridad y pocos recursos, solo se haya ganado en nueve provincias del país. Una de ellas es San Juan, y siendo oposición a nivel provincial, esto es un mérito de toda la militancia y de la unidad que hemos demostrado”.

Finalmente, el dirigente destacó que la unidad del PJ fue clave para este resultado y reafirmó su compromiso con la provincia: “La unidad nos permitió este triunfo. Reitero mi agradecimiento a todos los militantes y al partido. Vamos a seguir trabajando, con diálogo y coordinación, por San Juan y por la gente”.

En los festejos también estuvieron presentes figuras del PJ como José Luis Gioja, Sergio Uñac y Fabián Gramajo, quienes coincidieron en resaltar la importancia de la unidad, el respeto y el trabajo conjunto en el resultado electoral.

Gioja llegó con su campera roja de cábala y fue ovacionado por la militancia. El político festejó los resultados pero fue cauto: "Esto es un mensaje para el gobierno, pero no hay que almorzarse la cena".

"Significa que el justicialismo está vigente, significa que hay un pensamiento que tiene que ver con el progreso en San Juan, significa que hemos tenido buenos candidatos, significa que el pueblo de San Juan no olvida un montón de cosas. Lo que hay que hacer ahora es no creérsela, es asumir responsabilidades, es muy humilde", agregó.

También habló de "Darle lugar a militantes más jovenes" aunque aclaró "A mí me sacan de ésto con los pies para adelante"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1982609487757545656&partner=&hide_thread=false José Luis Gioja festejó el resultado de las Legislativas 2025: "Lo que hay que hacer ahora es no creérsela, es asumir responsabilidades" pic.twitter.com/z1IunQwp7A — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 27, 2025

En el mismo sentido se expresó el rawsino Carlos Munisaga que agradeció el acompañamiento de todos los sanjuaninos y se comprometió a seguir trabajando.

"El resultado ha superado las expectativas. Primero, agradecimiento, agradecimiento por el apoyo y a partir de allí a quienes somos parte y y estamos llevando adelante la gestión política, el trabajo político, la alegría y el festejo, pero también el compromiso de redoblar esfuerzos", expresó.

"Los tiempos difíciles que estamos viviendo implica redoblar esfuerzos y en eso me comprometo a a trabajar mucho más, a construir más puentes, más diálogo, a buscar más coordinación y le pedimos al gobernador de la provincia que no perdamos tiempo en coordinar mucho más, en ayudarnos mucho más porque nos necesita nuestra comunidad", finalizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1982609931506458748&partner=&hide_thread=false Carlos Munisaga, en los festejos del PJ: "El resultado ha superado las expectativas" pic.twitter.com/fz1kwa6zoK — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 27, 2025

Quien también se hizo presente en la sede de calle 25 de Mayo es senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac. Una vez conocido los resultados, Uñac analizó lo que dejaron las elecciones. "Hay cosas que los sanjuaninos no les ha gustado y se han expresado"

"Lo importante que ha sido eh una expresión respetuosa, ha sido en todas las escuelas, en todas las mesas, en todos los departamentos que se han desarrollado con mucha tranquilidad. Así es que, bueno, lo importante es que San Juan se expresó, que hay que hacer lectura en el departamento de quienes están al frente de los poderes ejecutivos y tomar las mejores decisiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1982613625421586647&partner=&hide_thread=false Uñac, en el PJ: "Hay cosas que los sanjuaninos no les ha gustado y se han expresado" pic.twitter.com/AqXBYww51G — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 27, 2025

Fabián Gramajo, canidato en tercer término por Fuerza San Juan, también se dio cita en los festejo del PJ. "Primero gracias a San Juan. Gracias a Chimbas. Hemos puesto el corazón, hemos puesto el amor que nos caracteriza y la fuerza para construir un gran triunfo en el día de hoy. Así que bueno, muy contento, agradecido de cada uno de los ciudadanos y obviamente el mayor respeto para aquellos que han elegido otra opción"

"El camino sigue siendo Chimbas Te Quiero, la fuerza del amor, la fuerza del corazón. Y obviamente que en San Juan hemos hecho una muy buena elección con Cristian, con Romina, con dos palillos, un pedazo un pedazo de queso y algunas aceitunas. Hemos recorrido todo San Juan y la verdad que somos muy felices porque hemos hecho una elección tremenda", agregó.

"También es muy bueno que podamos profundizar esta victoria que hemos construido en el día de hoy en San Juan. Se apostó a la renovación, ganó la renovación. Se apostó a la unidad, al diálogo, a la política sana, al servicio de la gente, ganó ese concepto. Entonces, creo que eso hay que profundizarlo, hay que consolidarlo y trabajar en una construcción de una alternativa para lo que vaya a venir en el 27"