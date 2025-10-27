lunes 27 de octubre 2025

Desde Paraguay

El ex senador Kueider se atribuyó la implementación de la boleta única de papel, y afirma que lo metieron preso por haberla impulsado

El ex senador Edgardo Kueider, preso en Paraguay por contrabando de divisas, rompió el silencio en redes sociales reclamando el reconomiento por la BUP.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El exsenador nacional Edgardo Kueider, quien actualmente se encuentra detenido en Paraguay bajo prisión domiciliaria en Asunción y es imputado en Paraguay y Argentina por presunto lavado de dinero y otros delitos, ha reaparecido públicamente para vincular su situación judicial con la promoción de la Boleta Única de Papel (BUP). A través de sus redes sociales, Kueider celebró el estreno de la BUP en las recientes elecciones legislativas, asegurando estar “Orgulloso de haber impulsado en el Senado el sistema de Boleta Única, que hoy el país ha estrenado con notable éxito. Un salto enorme hacia la calidad institucional y en el ejercicio de la democracia”.

No obstante, el exlegislador peronista utilizó este mismo mensaje para denunciar una supuesta persecución política, afirmando que “Los costos políticos de haber impulsado esta y otras iniciativas, hoy se expresan en causa judiciales inventadas”. Kueider insistió en que su detención es producto de “un costo político” generado por sectores que, según él, “no pueden tolerar mecanismos más transparentes de representatividad” como el sistema de la BUP. Concluyó su mensaje con la esperanza de que “El tiempo y la verdad siempre van a triunfar”.

Sin embargo, las causas que llevaron a su actual detención y a la investigación por presunto lavado de activos se originaron a raíz de un cruce fronterizo con una considerable suma de dinero sin declarar. La detención de Kueider se produjo el 4 de diciembre de 2024 o a comienzos de septiembre en la localidad paraguaya de Ciudad del Este, luego de intentar pasar el control fronterizo con 200.000 dólares en efectivo sin declarar (otras fuentes indican 211.102 dólares sin declarar).

El exsenador, electo por Entre Ríos, está siendo investigado por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito. Si bien Kueider alega que sus problemas judiciales son “causas judiciales inventadas” generadas por su apoyo a la BUP, la detención se ejecutó tras ser descubierto cruzando la frontera con una gran cantidad de divisas sin declarar.

