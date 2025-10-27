lunes 27 de octubre 2025

Inversión

Las empresas norteamericanas se entusiasman con el triunfo de Milei, y piden acelerar reformas

Desde AmChan señalaron las "posibilidades" que se abren a la actividad con el triunfo de Javier milei, y el capital político para acelerar reformas como la laboral y la tributaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), una entidad que agrupa a más de 700 compañías y que representa el 24% del PBI nacional, celebró el contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, interpretando el resultado como el inicio de un período decisivo para la concreción de cambios profundos en el país. Tras la victoria, que permitió a LLA obtener "el tercio para blindar vetos y decretos", AmCham afirmó que los resultados abren "una nueva oportunidad para avanzar hacia las transformaciones estructurales que Argentina necesita".

La entidad de capital norteamericano valoró positivamente los avances logrados durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, asegurando que “alcanzar la estabilidad macroeconómica y la desregulación han sido un gran logro de los primeros dos años de la administración del presidente Milei”. No obstante, AmCham advirtió que el desafío principal reside ahora en profundizar las reformas, señalando que "Argentina necesita mejorar su competitividad, modernizar su infraestructura, simplificar su sistema tributario, adecuar las normas sobre las relaciones laborales modernas e impulsar la formalidad laboral y fiscal”. La entidad también especificó que el crecimiento sostenido requiere "un marco normativo que brinde previsibilidad, fomente la inversión y genere condiciones para producir, innovar y crear empleo de calidad”.

El enfoque de las firmas estadounidenses coincide con el plan gubernamental de impulsar las "reformas de segunda generación", específicamente en los planos laboral, tributario y previsional. En este sentido, el Ejecutivo argumenta que las medidas son necesarias para reducir la informalidad laboral, que afecta al 50 por ciento de los trabajadores, y para terminar con la "industria de los juicios". Sin embargo, se advierte que "detrás del relato libertario de una iniciativa de 'modernización laboral', se esconden puntos fatales para los empleados: flexibilizar las remuneraciones desvinculándolas de las negociaciones colectivas tradicionales, limitar la litigiosidad en favor de la patronal, ampliar el periodo de prueba, eliminar las moratorias y perpetuar la pauperización de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM)".

AmCham enfatizó que la previsibilidad es un factor esencial para atraer inversiones, sosteniendo que "dar certeza permitirá que el riesgo país caiga de manera sostenida, permitiendo que tanto nuestro país como las empresas puedan retomar la posibilidad de acceder al mercado internacional del crédito”. Para lograr la instrumentación de estas reformas, la entidad remarcó que el diálogo es "esencial", planteando que “el ejercicio del diálogo y la búsqueda de acuerdos, entre todos los actores y en particular entre los poderes ejecutivo y legislativo, permitirán instrumentar las reformas que impulsen un entorno de negocios hacia el desarrollo sostenible”.

Adicionalmente, la Cámara solicitó equilibrio en la aplicación de los cambios. Si bien las empresas celebraron la remoción de barreras regulatorias, reconocieron que “los procesos de cambio requieren equilibrio”, y por ello, "Junto con la remoción de las barreras regulatorias, el Estado deberá acompañar esta etapa con políticas de transición que protejan la empleabilidad y contengan el impacto en los sectores más vulnerables y la clase media”.

Finalmente, AmCham destacó el potencial productivo del país, señalando que Argentina cuenta con "recursos naturales estratégicos, talento humano calificado y sectores con enorme potencial", entre los que se incluyen "la agroindustria, la energía, la minería, la tecnología y la economía del conocimiento". Advirtieron que "liberar ese potencial requiere remover los obstáculos que hoy limitan su crecimiento y su capacidad de competir en el mundo". La Cámara reafirmó su compromiso, señalando que “desde AmCham renovamos nuestra disposición para acompañar este proceso, promoviendo un entorno de previsibilidad, diálogo y cooperación entre todos los sectores, con el propósito de convertir finalmente a la Argentina en un país competitivo”.

