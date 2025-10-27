lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Victoria legislativa

Benjamin Netanyahu felicitó a Javier Milei: "Te atreviste y ganaste"

El primer ministro de Israel felicitó al mandatario argentino a través de sus redes sociales, donde subrayó su liderazgo y aseguró que la victoria responde al desafío de apostar por una gran causa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Benjamin Netanyahu y Javier Milei, en un saludo fraterno.

Benjamin Netanyahu y Javier Milei, en un saludo fraterno.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó al presidente de la Nación, Javier Milei, luego de la victoria conquistada por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales celebradas ayer en Argentina. El saludo fue emitido a través de las redes oficiales del mandatario israelí e incluyó un mensaje personalizado dirigido tanto a Milei como a la población argentina.

Lee además
netanyahu destituyo al consejero de seguridad nacional israeli

Netanyahu destituyó al consejero de Seguridad Nacional israelí
tambalea el acuerdo de paz: israel vuelve a bombardear gaza
Medio Oriente

Tambalea el acuerdo de paz: Israel vuelve a bombardear Gaza

Mi querido amigo Presidente @JMilei, Sara y yo, y el Estado de Israel le enviamos a usted y al pueblo argentino nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones de ayer”, expresó Netanyahu en el inicio del texto, donde destacó tanto la relación bilateral como el gesto de reconocimiento institucional.

El primer ministro subrayó la voluntad y el liderazgo del jefe de Estado argentino al agregar: “Los verdaderos líderes desafían las probabilidades en pos de una gran causa”. En su mensaje, Netanyahu compartió una de las máximas del ejército israelí: “Tenemos un dicho en nuestro valiente ejército: quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste”. Luego, Milei retuiteó ambos mensajes.

La última vez que ambos mandatarios coincidieron fue en un hotel de la ciudad norteamericana de Manhattan, a finales del mes pasado. Allí analizaron la situación de los rehenes secuestrados por Hamas en Gaza y la crisis geopolítica en Medio Oriente, tras la derrota de Irán frente a Israel en la Guerra de los 12 días.

image

“En el encuentro mantenido hoy con el Primer Ministro de Israel abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos. La Argentina reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación”, había informado Manuel Adorni, vocero presidencial.

Y completó: “Asimismo, intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel".

Sin embargo, este no fue el único mensaje de apoyo gubernamental e internacional que recibió el mandatario argentino. El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, redactó a través de su cuenta de Truth: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

En ese sentido, el libertario contestó: “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial".

A mediados de octubre, el presidente de Estados Unidos había recibido a Milei en la Casa Blanca y elogió fuertemente la gestión libertaria. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que en los comicios se imponga otra fuerza política: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”, dijo. Y agregó: “Si pierde, no seremos generosos”.

Luego del contundente triunfo, Trump volvió a reafirmar su apoyo político a Milei. Es que desde Estados Unidos consideran a Argentina como un aliado estratégico en la región por su postura frente a Israel, China y Venezuela.

Al respecto, Milei explicó hace unos días: “Estados Unidos tenía una política hacia esta región que descuidaba a sus aliados y trataba de seducir a los que eran adversarios. Con la llegada de Marco Rubio, que entiende perfectamente la batalla cultural, conoce el caso de Cuba, decidieron cambiar el enfoque, y hoy premian a los aliados”.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

El huracán Melissa alcanza la categoría 5 y apunta a Jamaica: "Muchas comunidades no sobrevivirán"

El video viral de Donald Trump bailando tras aterrizar en Malasia

El Vaticano celebró la Misa tradicional en latín en la Basílica de San Pedro tras la prohibición de Francisco

La NASA activó el protocolo de defensa planetaria por el cometa 3I/ATLAS

Tensión: el portaaviones más grande de EEUU navega hacia el Caribe

Una "supertierra" cercana renueva las esperanzas de hallar vida fuera del Sistema Solar

Robo al Louvre: logran rastrear la ruta que tomaron los ladrones, ¿y ahora?

Una promesa del fútbol de Brasil se mató al chocar en moto contra una vaca

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las primeras ráfagas han empezado a llegar a Jamaica, anticipando lo que será el arribo del huracán Melissa.
Máxima preocupación

El huracán Melissa alcanza la categoría 5 y apunta a Jamaica: "Muchas comunidades no sobrevivirán"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Qué pasa con las clases en San Juan en medio del viento Sur.
Atención

Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

La UNSJ definió suspender actividades.
Sin actividad

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas
Elecciones 2025

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

Te Puede Interesar

El sanjuanino Walberto Allende, de Unión por la Patria, conduce Minería y deja su banca en diciembre. La presidencia de esta Comisión es un espacio muy disputado por las provincias mineras en el país y Fabián Martín quiere posicionarse. En la foto, la también orreguista Nancy Picón que integra la Comisión.
El día después

Martín buscará presidir la Comisión de Minería en el Congreso y se prepara para ser "árbitro"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480
Mercado cambiario

Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480

El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto
Insólito

El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial
Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones
¡Buena fortuna!

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones