martes 21 de octubre 2025

Benjamin Netanyahu

Netanyahu destituyó al consejero de Seguridad Nacional israelí

Tzachi Hanegbi se había opuesto al ataque a los negociadores de Hamas en Qatar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El consejero de Seguridad Nacional israelí, Tzachi Hanegbi, fue destituido este martes por el primer ministro Benjamin Netanyahu. El anuncio lo hizo el funcionario saliente, que se había opuesto firmemente al ataque israelí contra la cúpula negociadora de Hamas en Qatar el mes pasado. Según comentó, su mandato finaliza “hoy” mismo.

image
Tzachi Hanegbi

Tzachi Hanegbi

“El primer ministro Netanyahu me informó hoy de su intención de nombrar a un nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional”, expresó Hanegbi, quien pidió una “investigación exhaustiva” sobre las fallas que posibilitaron el brutal ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Netanyahu anunció que nombraría en su reemplazo de manera interina al jefe adjunto del Consejo de Seguridad Nacional, Gil Reich.

“Agradecí al primer ministro por el privilegio de ser un socio en la configuración de la política exterior y de seguridad de Israel durante los años difíciles, por la oportunidad de expresar una posición independiente en discusiones sensibles, y por el discurso profesional que llevamos a cabo incluso en tiempos de desacuerdo”, dijo Hanegbi.

Una investigación exhaustiva

Según The Jerusalen Post, Hanegbi pidió una “investigación exhaustiva” de los fracasos que llevaron a la matanza perpetrada por milicianos de Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

“El terrible fallo del 7 de octubre, en el que tuve parte, debe ser objeto de una investigación exhaustiva para garantizar que se extraigan las lecciones necesarias y ayudar a restablecer la confianza quebrantada”, añadió Hanegbi..

“La unidad israelí se ha revelado con toda su fuerza en el campo de batalla en los últimos dos años, rompiendo las ilusiones de nuestros enemigos. Ahora, restaurar la unidad en todos los niveles de la actividad pública es una condición para asegurar la eternidad de Israel”, afirmó.

Dos años después del ataque de Hamas, que desencadenó la guerra de Gaza, el gobierno de Netanyahu aún no creó una comisión nacional de investigación sobre las causas de ese fracaso en materia de seguridad.

La oposición lo acusa de hacer todo lo posible para impedir la conformación de dicha estructura.

La oficina del primer ministro publicó un comunicado agradeciendo a Hanegbi “por su servicio como jefe del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) durante los últimos tres años”, y le deseó “mucho éxito en el resto de su trayectoria”.

Exdiputado del Likud, el partido de Netanyahu, y varias veces ministro, Tzachi Hanegbi había sido nombrado en ese cargo a comienzos de 2023. Desde el inicio de la guerra en Gaza, Netanyahu también destituyó al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y al jefe del Shin Bet (seguridad interior), Ronen Bar, en medio de profundas divergencias

