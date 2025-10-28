martes 28 de octubre 2025

Conflicto bélico

Netanyahu ordena "ataques contundentes" en Gaza mientras Hamas demora la entrega de los cuerpos de rehenes

El primer ministro de Israel lo anunció luego de una reunión del Consejo de Seguridad del país. Se rompe el alto el fuego que se había acordado luego de meses de arduas negociaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército ejecutar de inmediato "ataques contundentes en la Franja de Gaza" tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina.

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel los restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

"Tras consultas en materia de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares realizar poderosos bombardeos en la Franja de Gaza", indicó un comunicado de su oficina.

FUENTE: Clarín

Temas
