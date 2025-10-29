Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel

Facundo Nievas, el exfuncionario de Angaco que fue condenado este martes a 4 años de prisión efectiva por el delito de peculado , seguirá en el radar de la Justicia. Es que el fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales llegó a la conclusión -durante el debate- que se halló documentación donde Nievas también podría haber caído en el delito de estafa.

Por peculado Condenaron a prisión al exfuncionario de Angaco que usó personal y máquinas del municipio para llevar agua a su casa

Esta sospecha fue cuando las autoridades judiciales empezaron a tener a disposición la documentación que les brindó el Municipio de Angaco. Ahí salieron a luz los pedidos de unas seis personas (pueden ser más) donde le solicitaban a la comuna el servicio de agua potable para un lote ubicado en calle 21 de Febrero.

Estos informes mostraron que este exfuncionario de Angaco, Facundo Nievas, figuraba como el vendedor de esos lotes. Ante la solicitud de estas personas para que haya agua en esta zona, la comuna empezó a investigar y con Catastro, se confirmó que había un plano de mensura y ningún otro trámite, como por ejemplo que esté apto para “la división de lotes”.

Para el fiscal es sospecha suficiente de que Nievas también recayó en el delito de estafa, ya que aparentemente vendió lotes que no están a su nombre. Ante esta situación, toda la documentación fue derivada a la UFI Delitos Informáticos y Estafas para comprobar si existe delito o no, expresaron desde la Justicia.

El juicio por peculado terminó con una pena de 4 años para Nievas

El fiscal Sebastián Gómez, con la ayuda de Agostina Pérez y Adrián Elizondo, expresaron en los alegatos que no solo fue la utilización del material, sino que privó a los vecinos de esta zona de Angaco el servicio de agua potable.

Desde la Justicia expresaron que Nievas nunca se arrepintió de lo que hizo o pidió disculpas. Asegurando que es víctima de una persecución.

La resolución no está firme, de igual forma la jueza le dictó la prisión preventiva. Los fundamentos se leerán el próximo mes y es seguro que la defensa apelará tal resolución, ya que ellos solicitaron la absolución para Nievas.