miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Complicado

Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel

Una prueba surgida durante el debate complica a Facundo Nievas, sentenciado a 4 años de prisión este martes, y las actuaciones fueron remitidas a UFI Delitos Informáticos y Estafas para que investiguen la presunta comisión de este delito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-29 095150
Lee además
Facundo Nievas, el ahora condenado.
Por peculado

Condenaron a prisión al exfuncionario de Angaco que usó personal y máquinas del municipio para llevar agua a su casa
condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Esta sospecha fue cuando las autoridades judiciales empezaron a tener a disposición la documentación que les brindó el Municipio de Angaco. Ahí salieron a luz los pedidos de unas seis personas (pueden ser más) donde le solicitaban a la comuna el servicio de agua potable para un lote ubicado en calle 21 de Febrero.

image

Estos informes mostraron que este exfuncionario de Angaco, Facundo Nievas, figuraba como el vendedor de esos lotes. Ante la solicitud de estas personas para que haya agua en esta zona, la comuna empezó a investigar y con Catastro, se confirmó que había un plano de mensura y ningún otro trámite, como por ejemplo que esté apto para “la división de lotes”.

Para el fiscal es sospecha suficiente de que Nievas también recayó en el delito de estafa, ya que aparentemente vendió lotes que no están a su nombre. Ante esta situación, toda la documentación fue derivada a la UFI Delitos Informáticos y Estafas para comprobar si existe delito o no, expresaron desde la Justicia.

El juicio por peculado terminó con una pena de 4 años para Nievas

El fiscal Sebastián Gómez, con la ayuda de Agostina Pérez y Adrián Elizondo, expresaron en los alegatos que no solo fue la utilización del material, sino que privó a los vecinos de esta zona de Angaco el servicio de agua potable.

Desde la Justicia expresaron que Nievas nunca se arrepintió de lo que hizo o pidió disculpas. Asegurando que es víctima de una persecución.

Lee más aquí: cómo fue la maniobra delictiva de este exfuncionario de Angaco

La resolución no está firme, de igual forma la jueza le dictó la prisión preventiva. Los fundamentos se leerán el próximo mes y es seguro que la defensa apelará tal resolución, ya que ellos solicitaron la absolución para Nievas.

Temas
Seguí leyendo

Detienen en Caucete a un conocido delincuente implicado en dos hechos

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

Video: a plena luz del día, así robaban en un depósito de Rawson

A lo boquetero, robaron $2.500.000 de una distribuidora de Chimbas

Descubren a una presunta banda de cuatreros riojanos que robó 150 vacas en Jáchal

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Se suman más denuncias de estafas con casas contra los dirigentes de la cooperativa La Fraternidad Sanjuanina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico
Obra pública

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico

La acusada en este siniestro fatal, Vanesa Carrascosa y la jueza de Garantías -ahora apartada de la causa- Flavia Allende.
Caso Jairo Malla

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Te Puede Interesar

La frase de Fabián Martín sobre si asumirá o no como diputado nacional
Escenario

La frase de Fabián Martín sobre si asumirá o no como diputado nacional

Por Miriam Walter
Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel
Complicado

Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Empresa Mayo SRL, la compañía que concentra la mayor parte del transporte público en San Juan, opera con una estructura societaria que no está clara en los registros oficiales.
Empresas

El misterio de la Mayo: 80 años de historia en el transporte sanjuanino y un dueño que nadie confirma