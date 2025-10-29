Un famoso hospital de San Juan se transforma: mirá cómo

El Gobierno de San Juan viene fortaleciendo la infraestructura sanitaria, especialmente en los Centros de Atención Primaria . En ese marco, se vienen ejecutando múltiples obras de pintura, ampliación y refacción para darles más comodidad a los pacientes y garantizar una atención de calidad. En este marco, la renovación llegó también a uno de los centros asistenciales más importantes de la provincia: el Hospital César Aguilar de Caucete , un establecimiento de referencia para toda la Zona Sanitaria II .

Entre enero de 2024 y agosto de 2025, se concretaron obras de infraestructura, incorporación de nuevo equipamiento y ampliación del recurso humano. Médicos de diversas especialidades, médica patóloga, médicos de familia para la guardia, un infectólogo, un cardiólogo, dos agentes sanitarios, personal administrativo, dos idóneos en farmacia, un trabajador social y un auxiliar de laboratorio se sumaron al plantel con el propósito de elevar la calidad y la seguridad en la atención sanitaria.

image

Desde el año pasado, el hospital duplicó la cantidad de cirugías gracias al convenio alcanzado con la Asociación Sanjuanina de Cirujanos. Este acuerdo permitió un incremento notable en las intervenciones quirúrgicas, beneficiando directamente a los pacientes y sus familias, que ya no necesitan trasladarse a otros hospitales. Así se reducen los tiempos de espera, los costos de traslado y se mejora la comodidad del entorno familiar.

image

El fortalecimiento del Servicio de Cirugía permitió que en 2023 se realizaran 365 cirugías, en 2024 unas 483, y hasta agosto de 2025 se completaran 396 intervenciones.

La concreción de estas obras representa la culminación de un anhelo histórico de la comunidad y del personal del hospital, que con esfuerzo y compromiso lograron poner en condiciones uno de los centros sanitarios de mayor demanda en el sector este sanjuanino.

image

En cuanto a lo edilicio, las obras realizadas contemplan:

Pintura completa del nosocomio.

Remodelación de la sala de diagnóstico por imágenes, incluyendo refuncionalización de la sala de revelado, sala de informes, sala de RX con piso vinílico y adaptación de baño interno.

Nueva sala de mamografía con cambiador interno para mayor comodidad de las pacientes, con piso vinílico.

Instalación de aires acondicionados en cada sala.

Instalación de luminarias interiores y exteriores del hospital; cambio de luces en servicios, pasillos, estacionamientos y guardia; instalación de reflectores en paredes exteriores.

Instalación de 4 termotanques nuevos.

Limpieza de techos y colocación de membrana.

Trabajos de plomería en baños, cambios de grifería y arreglos e instalación de mochilas.

Instalación de 16 aires acondicionados nuevos, reparación de otros 20 y mantenimiento preventivo de 60 más.

Arreglos de calefactores a gas.

Reparación de bombas y cañerías, flotantes eléctricos y sistema de riego por aspersión.

Mejoras en el sistema de cableado en techos, pruebas eléctricas de tableros para seguridad y mejor funcionamiento, y puesta a punto del grupo electrógeno.

Instalación de 5 bombas en el sótano para evitar inundaciones.

Tapizado de mobiliario, incluyendo camillas y escritorios.

Arreglos de puertas y ventanas.

image

Atención con más servicios

La transformación del Hospital de Caucete alcanzó el servicio de Diagnóstico por Imágenes, generando una nueva oferta para pacientes de distintos puntos de la provincia. Se trata de tecnología de vanguardia que permite obtener imágenes de alta calidad para el diagnóstico y tratamiento de una amplia gama de afecciones médicas: cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, trastornos musculoesqueléticos y traumatismos, entre otros.

image

Se incorporó equipamiento de última generación, como dispositivos de RX Fijo Digital Directo, RX Rodante Digital Directo y un mamógrafo Digital Directo para la obtención de imágenes 3D de la mama, mejorando la detección temprana de patologías y la precisión diagnóstica.

Las remodelaciones también incluyeron un sistema de Radiología Computarizada (CR) que permite la generación digital de imágenes con equipamiento tradicional de tecnología analógica, así como tres estaciones de diagnóstico que realizan exámenes y chequeos de salud, asegurando una herramienta de prescripción segura, ágil y rápida.

Además, se adquirieron cinco estaciones de visualización para imágenes digitales, radiografías, tomografías y resonancias magnéticas, simplificando la manipulación, interpretación, evaluación y documentación de estos estudios.